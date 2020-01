Ruta llena de baches

El tiempo que se tarda en recorrer el tramo Ascensión-San Pablo de Guarayos, de 12 kilómetros, toma el doble de lo normal. Esto se debe a la gran cantidad de baches, de diferente diámetro y profundidad, en la capa asfáltica.

El deterioro de este tramo de la carretera ha arrancado una serie de quejas de parte de los transportistas del servicio público, así como de los conductores de vehículos particulares. Incluso estos reclamos han llegado en más de una ocasión hasta el Comité Cívico de Guarayos, cuyos directivos han pedido a las autoridades de la Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC) dar una solución al problema: sin embargo, la situación no mejora.

En este tramo, el año pasado, se han registrado varios accidentes de tránsito debido a que los conductores han hecho malas maniobras para desviar los baches. De estos accidentes, al menos dos tuvieron saldos fatales, según datos de la Policía.



Lluvias empeoran la vía

Las lluvias que se registran en esta temporada han agravado la situación de la carretera. En tal sentido, la Policía Caminera recomienda a los conductores tomar precauciones al circular por esta ruta, aunque también hay otros tramos donde han proliferado los baches debido al mal tiempo.

La Policía aconseja no viajar por la noche si no conoce la ruta o, en todo caso, no viajar a grandes velocidades, con el fin de prevenir accidentes. Según los pronósticos de meteorología del Senamhi, se registrarán precipitaciones en la semana que se inicia. Para hoy se prevé tormenta eléctrica