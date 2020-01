Violento desbloqueo en el puente de Paila

Con el uso de agentes químicos, un contingente policial procedió a desbloquear el corte de ruta que desde la madrugada de este viernes habían instalado pobladores en el puente de Puerto Paila. La protesta es en apoyo al alcalde de Cotoca, Wilfredo Áñez.



La acción se volvió violenta luego de que en un primer avance -cerca de las 3:00- se intentara persuadir a los bloqueadores de reponer el paso vehícular. Esto generó rechazo y se armó una batalla campal en donde volaban los palos y las piedras de parte de los vecinos que eran reprimidos con gases lacrimógenos por los efectivos.

Después de casi tres horas, los manifestantes lograron volver a bloquear y nuevamente la Policía intervino, esta vez con mayor fuerza, haciendo que los seguidores del alcalde municipal se replieguen hasta las casas aledañas.

La tensión continúa en la zona mientras la Policía intenta que se restablezca el normal tráfico vehícular en este punto.



Rechazan orden de aprehensión



Una jueza laboral emitió una orden de aprehensión en contra de 'Coco' Áñez en el caso de una denuncia interpuesta por 24 exfuncionarios municipales que demandan se les cumpla con un pago de beneficios luego de que fueran retirados. Esto ocurrió en la gestión 2003-2008, años en los que actual burgomaestre no ejercía el cargo.

"No voy a pagar, si lo hago, estaría haciendo un daño al Estado (...) los vecinos lo que hacen es precautelar los recursos al apoyar la decisión de no entregarle ningún peso a estos sinvergüenzas que no trabajaron en este municipio", ha declarado repetidamente Áñez.