Confirman a Cochabamba para 'Cumbre de Justicia'

Será en la Casa Campestre. El Gobierno confirmó que la sede de la Cumbre Nacional de Justicia será Cochabamba y que el evento se desarrollará entre el lunes y martes de la semana que viene. No se levantaron los bloqueos del transporte pesado y Sucre perdió el evento.



La ministra de Justicia, Virginia Velasco, fue la encargada de oficializar la noticia. "No podemos perjudicar al pueblo boliviano por ello se debe realizar la Cumbre de Justicia", manifestó esta jornada en conferencia de prensa.



Informó que "son 700 a 800 personas que participarán en la Cumbre de Justicia y no podemos perjudicar de esa forma y estamos preparando para que se desarrolle el 6 y 7 de junio en la casa campestre de Cochabamba".



En la víspera la autoridad nacional condicionó la realización del evento mañana y el sábado en Sucre a que se levanten los bloqueos. Al finalizar la tarde y sin una solución en el diálogo entre el transporte pesado y el Gobierno, se optó por modificar las fechas y la ciudad sede.



La cita centrará su debate en modificaciones a los mecanismos de elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional y de miembros del Consejo de la Magistratura.



Velasco explicó que ya se cuentan con las conclusiones de los encuentros previos en los nueve departamentos y reiteró que de mantener el evento en la capital del Estado, se complicaría el arribo de los delgados, algunos especialistas de organismos internacionales.