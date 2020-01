"El genio de Mineápolis", la transgresión en todo

Prince Rogers Nelson, falleció este jueves a los 57 años, fue conocido como "el genio de Mineápolis" y una de las figuras clave de la música popular del siglo XX.



Nacido en Mineápolis (Minesota) el 7 de junio de 1958, su madre Mattie Shaw era cantante en el mismo grupo en el que tocaba John L. Nelson, un pianista aficionado con el que se casaría. La banda se llamaba Prince Roger Trio y de ahí surgió el nombre de su hijo.



Cuando tenía siete años sus padres se divorciaron y él se quedó con el piano de su padre.



Además del piano, aprendió a tocar la guitarra eléctrica y a manejar hasta una veintena de instrumentos diferentes, un virtuosismo que le hizo destacar rápidamente en el competitivo mundo de la música.



A los diecisiete años hizo unas maquetas y fichó por la multinacional Warner Bros., con la que firmó un contrato millonario y con la que publicó su primer álbum a los 18 años, "For You".



El primer sencillo, "Soft and wet", salió como anticipo del disco y entró por primera vez en las listas de música "soul" de Estados Unidos con su estilo innovador que fusionaba funk y rock. Del álbum se vendieron unas 300.000 copias.



Con su siguiente disco, "Prince" (1979), alcanzó sus primeros éxitos con temas como "I Wanna Be Your Lover" o "I Feel For You".



Desde entonces trató de controlar todos sus trabajos, para lo que contaba con un estudio de grabación propio, cuidada su vestuario y coreografías, y elegía personalmente a los músicos que le acompañaban.



Le siguieron "Dirty Mind" (1980) y "Controversy" (1981), que provocó una viva polémica por sus temas en los que mezclaba religión y sexo.



En 1982 consiguió ser número uno en Estados Unidos con el doble Lp titulado "1999". Su ascensión fue meteórica y se convirtió en rival director de Michael Jackson, además de uno de los músicos de rock más vendedores de las décadas de los ochenta y de los noventa.



Su primera película llegaría en 1984, "Purple Rain", que dio titulo a un disco cuya banda sonora recibió el premio Grammy y un Óscar a la mejor canción, así como unas ventas del sencillo que superaron el millón de copias solo en Estados Unidos.



Al año siguiente, en "Around the world in a day" jugó con sonidos nuevos experimentales que rozaban la psicodelia. Su lanzamiento coincidió con la inauguración de su propio sello discográfico, "Paisley Park".



En 1985 debutó como director con la película "Under the cherry moon", que también protagonizó. Un año más tarde editó "Parade" y en 1987 "Sign of the times", uno de los dobles más vendidos.



En 1989 grabó la banda sonora de "Batman" y el correspondiente disco y un año después hizo la película y el disco "Graffitti bridge" (1990).

En 1992 presentó "Diamond and Pearls" acompañado por su grupo "The New Powe Generation", herederos de "The Revolution", y también el nuevo sencillo "Sexy MF" incluido en su siguiente álbum, sin título y con un símbolo bisexual ocupando la portada.



En septiembre, consiguió un contrato de 108 millones de dólares con la discográfica Warner, superando a Michael Jackson y a Madonna.

La firma se comprometió a pagar al cantante 60 millones de dólares por seis nuevos discos en seis años, y a invertir 48 millones más para impulsar su compañía "Paisley Park".



En junio de 1993 despidió a su banda "The New Power Generation", después de la gira europea; y se autobautizó con los símbolos masculino y femenino, imposibles de pronunciar.



Un año después presentó "Come", integrado por diez canciones ligadas al arte moderno y en especial a la Sagrada Familia de Barcelona, con el que no obtuvo el éxito esperado.



Alejado de la primera línea musical, en 1998 reapareció con "New power soul" y en 1999 con "Rave un2 the joy fantastic", con el nombre "The Artist", en un nuevo intento de redescubrirse, además del recopilatorio "The Vault... Old friends 4 sale", de temas inéditos.



Poco después rompió con la Warner y dos años más tarde lanzó un disco de grandes éxitos, esta vez como Prince, nombre que recuperó en 2000. Cuatro años después salió a la luz "Musicology", que tampoco tuvo gran repercusión, y ese mismo año actuó junto a Beyoncé en la gala de entrega de los Premios Grammy y fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame.



Su siguiente trabajo fue "Planet Earth" (2006), un disco del que se distribuyeron tres millones de copias, regaladas con el periódico "The Mail on Sunday" y con las entradas de sus 21 conciertos en Londres, para enfado de las discográficas.



En 2014 publicó "Art Official Age" y "Plectrumelectrum" con su nueva banda "3rd Eye Girl", pero una vez más no le acompañó el éxito.

El 10 de mayo de 2015 estrenó el tema "Baltimore", inspirado en los disturbios ocurridos en dicha ciudad, y a mediados de junio actuó para la familia Obama en una fiesta privada dentro de la Casa Blanca.



Consiguió siete premios Grammy y el Globo de Oro a la Mejor Canción por "Happy Feet" en 2007.



El cantante estuvo casado dos veces. La primera con la bailarina y cantante puertorriqueña Mayte García, entre 1996 y 1998. Con ella tuvo un hijo, el 16 de octubre de 1996 con el síndrome de Pfeiffer, que murió siete días después.



Su segundo matrimonio fue con Testolini Nelson, entre 2001 y 2006.

Prince, se encontraba preparando sus memorias que iban a llevar el título de "The Beautiful Ones".