Las vías están expeditas luego del repliegue minero

Dejaron el cuerpo sin vida del viceministro Rodolfo Illanes y luego se fueron. Esa fue la última acción de los mineros cooperativistas en la localidad de Panduro, en los límites entre La Paz y Oruro. A las 2:00 de ayer no había ni un solo manifestante, mucho menos se escuchaba las detonaciones de dinamita que soportaron los pobladores durante tres días.



Lo mismo sucedió en Potosí y Cochabamba, donde habían puntos de bloqueos con masiva participación. Incluso, en Sayari, Cochabamba, entregaron a dos policías que estuvieron retenidos durante dos días.



Las pérdidas no tienen cifras, pero se perjudicó al comercio y, sobre todo, al turismo ya que La Paz conecta a varias regiones del país. Los transportistas alistan un informe sobre las pérdidas que tuvieron en tres días de bloqueos.

“Están expeditas, todas las vías del país están transitables, no existe ningún tipo de bloqueo”, informó el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso.



Vías expeditas

En esa línea, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, detalló que no se utilizó fuerzas policiales para habilitar las principales vías del país. Añadió que los mineros cooperativistas “escaparon” después de que mataron “brutalmente” al viceministro Illanes.



La terminal de buses de La Paz confirmó la reactivación de la venta de pasajes desde las 8.00 de ayer. Lo mismo sucedió en Oruro, mientras que en Potosí y Cochabamba las terminales abrieron a las 10:30.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) evaluará los daños que sufrió la doble vía La Paz-Oruro, también se harán estudios en los caminos de Oruro, Potosí y Cochabamba.



El ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, anunció un juicio contra los cooperativistas mineros por las pérdidas económicas que ocasionaron sus bloqueos. Explicó que solo en la obstrucción de Panduro habían 200 camiones afectados.

“Han querido dinamitar buses y camiones. Por eso, como choferes estamos en estado de emergencia, no se puede tolerar este tipo de abusos”, dijo Fernández