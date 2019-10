Caravana toma las calles en el décimo día de vigilia

Acompañados de algunas organizaciones sociales, la caravana de las personas con discapacidad tomó las calles de La Paz, en su décimo día de vigilia y sin alguna posibilidad cercana de diálogo con el Gobierno, tras 35 días de una marcha desde Cochabamba.



"¡Renta o muerte!", esa sigue siendo la consigna del sector movilizado, que cumple 10 días en vigilia en cercanías a Palacio de la sede de Gobierno. En algún momento también gritaron: "Evo, Quintana, dónde está la plata", en referencia al escándalo por el caso Gabriela Zapata.



Conoce más: Marchistas se abren a recibir un bono menor



La protesta, denominada "Marcha por la Vida y la Dignidad", cuenta con el apoyo del Comité Cívico de El Alto, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, universitarios de la UMSA y personas de a pie, que se solidarizan con el pedido de ese sector.



Imágenes de la movilización: ,

[EN IMÁGENES] Marcha de las personas con discapacidad recorre las calles de La Paz, exigen una renta mensual pic.twitter.com/rBT1FGArsS— EL DEBER (@diarioeldeber) 5 de mayo de 2016 n



En la víspera el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió al Gobierno nacional no "burlarse" de la caravana, intentando dividir, desconocer y descalificar su exigencia, reuniéndose con un sector que no marchó y con el cual se firmó un acuerdo de 42 puntos.



Durante su recorrido, desde el puente de la Cervecería y por El Prado de la sede de Gobierno, algunas personas expresaron con aplausos apoyo a las personas con discapacidad, que en sillas de ruedas, con muletas y de forma lenta se dirigieron hasta el punto de vigilia, a una cuadra de la plaza Murillo.



Lea también: Defensor pide a Gobierno no burlarse de caravana



La última posición de las autoridades nacionales fue comunicada por Alfredo Rada, viceministro de Coordinación con los Movimiento Sociales, que pidió a los movilizados sumarse al trabajo departamental para validar el acuerdo con el otro sector, descartando un encuentro con Evo Morales y el bono mensual de 500 bolivianos.



Video de la marcha:,