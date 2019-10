Luis Alberto Gonzales: “Yo, personalmente, no quiero pensar en el escenario de la derrota”

_¿La denuncia presentada por Carlos Valverde es parte de la guerra sucia en esta campaña?

Definitivamente, es una de las varias falacias que se han echado a andar, recordemos, es una sucesión de episodios que intentaron forzar para dañar la imagen del presidente, y por la forma y los contenidos es guerra sucia que desciende más al fondo.



Guerra sucia era mostrar con una vista aérea la mansión de Manfred. O los ‘moni gonis’, o cuando la señora Solón se paraba en una tumba y le pedía a Banzer que le dijera dónde estaba su hijo, eso era guerra sucia. Hoy, esto es una categoría muy inferior, esto no respeta código, no tiene límite y busca dañar la imagen del presidente.



_¿Cree que el presidente Morales fue afectado políticamente por este tema?

Es difícil ponderar eso. Estos ataques tan arteros muchas veces son comprados, la gente puede terminar siendo engañada. Cuando tú repites 50 veces una mentira, a ratos parece una verdad. Es una operación muy bien montada, no es casual ni que salió de chiripa.



Es una estrategia, y esos son los resultados que obtuvieron, pero confío en que la gente pueda valorar los elementos objetivos y los logros que le ofrece y un futuro de estabilidad. Que eso prevalezca antes de la inmundicia. No hay propuesta y se recurre a esto.



_¿Podría llevar al presidente a perder el referéndum?

Yo, personalmente, no quiero pensar en el escenario de una derrota; nosotros estamos optimistas, esperanzados, más allá de lo que digan las encuestas, que son fotos de momento, que son herramientas. Pero, no queremos ni celebrar ni entristecernos por ellas. Mucha gente aún no decidió, y apostamos por ellos.



_¿Una denuncia de tráfico de influencias puede ser esclarecida en instancias como la Contraloría o la Asamblea Legislativa?

Creo que cuando Valverde salió en su programa, ya condenó. Ni siquiera le dio al presidente una primera instancia para que se defienda, menos una segunda instancia para que apele. Lo condenó el señor juez Valverde, que se convirtió en la institución justicia y sentenció con su martillo. En este tiempo en que los medios se convirtieron en una especie de tribunales, se genera un efecto dañino. Si Valverde busca algo de credibilidad, debiera aportar elementos probatorios.



Esto durará hasta el 21 de febrero, el 22 se archivará y será anécdota.



_Asambleístas del MAS ya han manifestado que Evo es inocente, la comisión tendrá obviamente mayoría masista, ¿eso no entorpece el objetivo?

No sabemos quiénes son los miembros de la comisión. Una vez que eso ocurra, son los miembros los que no pueden adelantar criterio; si lo hacen, descalificaría la comisión.



_En la última encuesta de Equipos Mori, que se conoció esta semana, hay un empate técnico del 40%, ¿cuál es su criterio al respecto?

Lo que decimos siempre, es una herramienta de trabajo, una toma de un determinado mucho. Lo que notamos es que cuando se aplica en las ciudades, hay una tendencia al empate, pero cuando se incorporan ciudades intermedias o el ámbito rural, hay una ventaja para el Sí. Los resultados finales de las elecciones, se vio históricamente, han distado de lo que se decía en las encuestas.



Hubo circunstancias en las que las encuestas ni se acercaron al resultado observado el día de la elección. Nosotros confiamos en eso, seguimos hablando con la gente, de la importancia de su voto. Eso es básicamente, no creo que se pueda emitir otro elemento más