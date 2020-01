El ‘vice’ aclara que desafió a debatir a los seis opositores

El vicepresidente Álvaro García Linera explicó ayer que retó a debatir en bloque y no "uno por uno" a la unidad de seis políticos opositores, entre ellos dos expresidentes, que denuncian una supuesta persecución política en Bolivia.



“Convoco al debate a los seis juntos, para que no se quejen luego de que los he abusado uno por uno", dijo el segundo mandatario que en la víspera negó que haya persecución política contra los adversarios del Gobierno de Evo Morales como denunciaron los exjefes de Estado, Jorge Quiroga y Carlos Mesa, el exvicepresidente de Bolivia Víctor Hugo Cárdenas y los líderes de organizaciones políticas, como el gobernador cruceño y líder del frente demócratas, Rubén Costas; el alcalde paceño y jefe de la agrupación Sol.bo, Luis Revilla, y Samuel Doria Medina, que lidera Unidad Nacional.

Por su lado, el exvicepresidente Cárdenas calificó como una respuesta poco seria la que dio ayer García Linera al desafiar a los seis opositores a un debate con el segundo mandatario y no de manera individual. “Está poniendo pretexto al debate porque no tiene el respaldo del Gobierno”, dijo Cárdenas a

EL DEBER y opinó que pronto se conocerá si el Gobierno del MAS da un giro de 180 grados con relación a los debates políticos, pues el expresidente Quiroga pidió que García Linera defina dónde quiere debatir el lunes sobre el derroche económico, la corrupción y el referéndum del 21 de febrero de 2016.

El politólogo Ludwig Valverde opinó que de concretarse un debate, el más perjudicado será el Gobierno nacional porque le dará oportunidad a los opositores a que le expliquen al país que existe otra alternativa política en el país y que el MAS no es la única opción