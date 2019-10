Estas son las pandillas que operan en El Alto

Más de 20 pandillas fueron identificadas por la Policía en la ciudad de El Alto, según informó el comandante Regional, Agustín Moreno en una entrevista con Erbol, citada por la agencia de noticias Fides (ANF).



El jefe policial indicó que estos grupos de jóvenes están conformados en algunos casos por adolescentes y jóvenes cuyas edades oscilan entre los 14 y 18 años, y otros por personas mayores de edad. La mayoría de ellos agrupa entre 40 a 50 y hasta 100 personas, aunque algunas pandillas tienen sólo cuatro miembros.



Explicó además que cada uno de estos grupos tiene ciertas especialidades en determinados delitos. Operan en diferentes zonas, tanto céntricas como alejadas del área urbana, de la ciudad de El Alto.



Las pandillas



"El Gran Cartel". Una de las pandillas más importantes es la conocida como "El Gran Cartel", que opera en la zona norte y sur de la ciudad de El Alto, los sectores de Río Seco, la salida al Desaguadero, a Copacabana y Ciudad Satélite. Con más de 50 miembros, entre ellos menores de edad, se dedican a robar en las zonas citadas utilizando armas de fuego y objetos contundentes.



"Los Piper"s". Se especializan en ser "descuidistas" y sus 30 miembros tienen entre 14 a 18 años.



"La Vagancia". Opera en la zona 12 de Octubre. Son "cogoteros" y agrupan a 45 personas.



"La Maldad". Otra pandilla que también opera en la zona 12 de Octubre y está conformada por 40 personas, entre hombres y mujeres, se especializan en ser lanceros, es decir que extraen joyas y billeteras, aprovechando que la persona está descuidada y no se puede percatar del robo.



"Tía Bertha". Están en la zona de Villa Dolores, se contabilizó 20 personas que operan como lanceros.



"Latitud Café". Agrupa a 50 personas se especializa en robos y atracos a los transeúntes.



"Otarso". Están por el mercado de Río Seco, son 30 personas que se dedican al robo.



"Los Hijos de Nadie. Pandilla conformada por 100 personas, actúan como cogoteros en el sector del complejo Fabril.



"Las Tortugas". De al menos 80 miembros, roban a transeúntes en la plaza La Paz.



"IMOC". Con 30 personas a su control, opera en la extranca Río Seco.



"Los Jodis". Con 40 miembros, operan en las zonas de Franz Tamayo y Villa Tunari.



"Los Buscados". Con 40 personas, roban y atracan en la zona 12 de Octubre.



"Warner Bross". Con 50 miembros, operan en la ex tranca de Senkata.



"Kris Kross". Agrupa a 50 jóvenes roban a los ciudadanos en la zona de Santa Rosa.



"Punta a Punta". Se concentran en el sector de la Ceja y el reloj y sus 50 miembros roban a los transeúntes en estos puntos de la urbe alteña.



"Los Vatos Locos". Con 45 jóvenes a su cargo, opera en la zona 16 de Julio y también se dedican al atraco y al robo.



"Las Brujitas". Cuenta con 50 personas y roban a los transeúntes en la zona de Villa Adela.



"Las Tortuguitas". Formado por 30 varones atacan, específicamente con armas blancas, en la misma zona.



Moreno también informó sobre tres pandillas emergentes, cuyo número de miembros no pasa de los 10. "Las Puntas", que roban y atracan a las personas en la Ceja, apenas agrupa a cuatro personas. "Los Pulpos" agrupa a siete miembros y operan en la avenida Cívica.



Y finalmente "Soul Black", también con cuatro miembros, cometen estos delitos en el camino a Viacha.



"Están implicados, según el informe de la Felcc, en delitos menores, quiere decir robos, robos agravados y son esporádicos los casos donde consumen crímenes, que generalmente es la muerte de algún pandillero rival o del alguna víctima", indicó el jefe policial.



Lee más: Las pandillas juveniles, en la mira del Gobierno





No hay denuncias



Según el jefe policial, durante este año no se reportó ninguna denuncia en contra de los miembros de estos grupos.. Explicó que no se puede aprehender a ninguno de estos jóvenes porque aún no fueron sorprendidos cometiendo algún delito, ni pesa ninguna denuncia formal en su contra.



"Si ellos son sorprendidos o existe una denuncia formal, los vamos a detener y los vamos a conducir ante la Felcc y al Ministerio Público, pero la información que me proporcionaron de la Felcc es que no existen denuncias formales en esta gestión en contra de ningún pandillero", dijo Moreno.