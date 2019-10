Muere Gary Marshall, director de 'Mujer Bonita'

Garry Marshall, director de "Pretty Woman" y creador del clásico de la televisión estadounidense "Happy Days", falleció hoy en Burbank (California, EEUU) a los 81 años de complicaciones de pulmonía, informó su publicista, Michelle Beg.



"Pretty Woman", el cuento de hadas cinematográfico de la década de 1990, convirtió a Julia Roberts en "la novia de América" y refrendó a Richard Gere como uno de los grandes seductores de Hollywood.



Para muchos, se trata de la comedia romántica por excelencia.



"Julia era joven pero no tenía miedo", recordó Marshall en una ocasión. "Obviamente, se comía la pantalla. Verla crecer ha sido uno de mis grandes placeres", agregó.



La cinta recaudó en taquilla 463 millones de dólares y le abrió las puertas del estrellato a Roberts, que se llevó el Globo de Oro y su segunda nominación al Óscar tras "Steel Magnolias" (1989).



El filme contaba como un exitoso y multimillonario abogado se enamora de una prostituta, una historia de amor que fue entendida como una reinvención del cuento clásico de la Cenicienta o una versión moderna de "Pygmalion".



En el expediente de Marshall como realizador también figuran "Frankie and Johnny" (1991), "Runaway Bride" (1999), "The Princess Diaries" (2001), "Valentine"s Day" (2010), "New Year"s Eve" (2011) y la reciente "Mother"s Day", estrenada en abril.



Marshall se caracterizó por contar casi siempre en sus películas con el actor de origen puertorriqueño Héctor Elizondo, al que consideraba su amuleto de la buena suerte.