Sony planea hacer una película sobre emoticones

Si el argumento de la película Pixels (donde los extraterrestres mandan a personajes de videojuegos de los 80 a destruir el mundo) era un poco excéntrica, entonces no podrás creer lo que pretende hacer Sony Pictures Animation. Esta empresa ha anunciado que tiene planes para empezar a rodar una película enfocada en los emoticones.



La compañía no ha revelado detalles sobre cuál podría ser su argumento, pero sí que sabemos que los creadores de esta original idea han sido Eric Siegel y Anthony Leondis.



Todavía no se ha anunciado quién será el director de la cinta de forma oficial, pero todo apunta a que será el propio Anthony Leondis (director de Kung Fu Panda) el encargado de dirigir la película sobre los emoticones, según publicaciones de los portales de Sensacine, Paramount y Warner Bros.



Los emoticones, en caso de que no los conozcas, son todas esas simpáticas caritas que tenemos disponibles para usar en servicios de mensajería como WhatsApp o Facebook. El objetivo de los emoticones es muy simple: transmitirle al receptor nuestro estado de ánimo.



¿Cómo crees que va a ser la película de emoticones de Sony?