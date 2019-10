Turquía quiere construir dos mezquitas en Cuba

El presidente de Turquía, el islamista moderado Recep Tayyip Erdogan, que inicia este lunes en Colombia un viaje por América Latina, tiene planes de construir dos mezquitas en Cuba.



Así lo informaron este lunes medios turcos que citan al vicedirector de la Fundación de Turquía para asuntos religiosos (TDV), Mustafa Tutkun, uno de los miembros de la delegación que acompaña a Erdogan en sus visitas a Colombia, México y Cuba.



"Se ha decidido construir una mezquita en La Habana con la contribución de países musulmanes", destacó Tutkun a la prensa turca, y añadió que al respecto Ankara ha mantenido ya consultas con representantes de Cuba.



"Además, queremos pedir la construcción de otra mezquita moderada con un minarete hacia Santiago, donde se concentran los estudiantes musulmanes", añadió.



Con anterioridad, Erdogan había expresado la intención de construir al menos una mezquita en Cuba, ya que no había ninguna donde los musulmanes cubanos pudiesen rezar.



También Tutkun resaltó antes de partir que "no hay ninguna mezquita en Cuba para el rezo de los musulmanes. Ellos usan la "Casa de los Árabes" en La Habana. A veces hacen tres rezos porque no hay lugar (para todos en una sola vez)".



"Hemos hablado con funcionarios cubanos para construir una mezquita. Nos mostraron un lugar en La Habana Vieja", subrayó.



Tutkun precisó que las autoridades cubanas aspiran a que la construcción sea financiada por varios países musulmanes, si no todos, además de Turquía, pero que Ankara advirtió de que la participación de un mayor número de naciones atrasaría el proyecto.



Erdogan comienza hoy en Bogotá su viaje por América Latina para explorar con las autoridades de ese país, y luego con las mexicanas y cubanas, posibilidades de incrementar el comercio bilateral, incluidos los vuelos directos de la línea aérea de su país, Turkish Airlines, a la región.



Asimismo, el jefe del Estado turco aspira, según afirmó ayer, a que en las televisiones de los tres países se pasen seriales que reflejan la cultura turca, dobladas al español. EFE