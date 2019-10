Vía La Paz-Oruro sigue cortada por pobladores

Pobladores de la provincia paceña de Ingavi retomaron este martes el bloqueo en la carretera a Oruro en exigencia de atención a un pliego de 14 demandas. El jefe de la Terminal de Buses, Oliver Herrera, reportó bloqueos en la Apacheta, Villa Remedios y Pocota.



"Informar que desde ayer han bloqueado la carretera La Paz-Oruro y rutas alternas y la carretera principal, tenemos información (hoy) de trancas adelantadas sería (el bloqueo) en Villa Remedios, Pocota y la Apacheta", dijo.



Anoche salieron buses



Herrera, en contacto con la televisora Red Uno, explicó que anoche entre las 22:30 y las 12:00 los buses que salieron lograron pasar los puntos de bloqueo porque los comunarios dieron un paso "condicionado".



Sin embargo, dijo que esta jornada los buses dejaron de salir de la Terminal, porque volvieron a bloquear la vía.



No quieren enfrentarse con la Policía



El alcalde de Viacha, Oscar Soto, en declaraciones a la televisora Unitel, manifestó que "el bloqueo será pacífico" porque no desean enfrentamientos con la Policía; sin embargo, buscan atención a sus demandas a través de la presión.



"Haremos un bloqueo pacífico, no queremos enfrentarnos con la Policía, somos del pueblo estamos en camino de hacer bloqueo pacífico para que el Gobierno nos escuche, nos atienda y Viacha tenga progreso", mencionó.



Anuncian una reunión con el gobernador Cocarico



Soto informó que el gobernador de La Paz, César Cocarico, confirmó mediante una nota que llegará al lugar del conflicto para iniciar el diálogo.



Una de las principales demandas de los pobladores, según la autoridad edil, es la construcción de la doble vía Viacha-El Alto.



Intervención de la Policía



Ayer, la Policía desbloqueó la ruta, acción que derivó en el enfrentamiento que dejó al menos 25 heridos entre protestantes y efectivos del orden.