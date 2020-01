Zapata pide hora para declarar ante comisión de la Asamblea Legislativa

La ex pareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, mediante una carta, pidió a la comisión legislativa que investiga el caso CAMC, que le fije hora y día para declarar. En cambio, rechazó responder por escrito si firmó o gestionó contratos con la empresa china porque, en su criterio, eso hubiera significado su autoincriminación.



"Pretender que mi persona responda la misiva antes señalada conforme a su texto, es atender y dar lugar a mi propia autoincriminación", señala la carta suscrita por Zapata y que está cargada de leyes, citas y artículos que indican que las personas no deben ser obligadas a declarar contra sí mismas.



Por eso pide señalar "día y hora para recepcionar mi declaración que responda las interrogantes formuladas en su carta como las demás que hacen a esta investigación poniéndome a su entera disposición para que en el momento que ustedes lo determinen yo acudir ante el Asamblea Legislativa para poder coadyuvar en estas investigaciones teniendo plena seguridad que mi aporte orientará la investigación para el descubrimiento de la verdad material de los hechos".



La presidenta de la comisión, Susana Rivero, dijo que pondrá la carta en consideración de los demás legisladores el día miércoles y que, en función a eso, se decidirá si se le recibe la declaración, aunque ella, en criterio personal, adelantó que tendría que permitírsele hablar.



"Ella solicita que quiere conversar con nosotros, pondremos a consideración de la comisión, lo más probable es que conversemos con ella, sea que la visitemos o ver otro mecanismo", dijo Rivero, quien adelantó que si se permite que hable, la sesión será pública.



Juez desmiente a ministro



El Juez Sumariante del Ministerio de la Presidencia, Olker Cotjiri Daza, mediante una resolución afirmó que "nunca tuvo en su poder" los libros de registro de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social de la Presidencia, desmintiendo, de esa manera, la versión del ministro Juan Ramón Quintana, quien afirmó, en conferencia de prensa, que los documentos están en poder de esa autoridad. En estos libros están registrados los ingresos de Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, a ambientes de la Presidencia.



El juez sumariante es el encargado de realizar procesos administrativos contra aquellos funcionarios públicos que hayan incurrido en irregularidades en el desempeño de sus funciones.



En ese sentido, Cotjiri es el encargo del proceso seguido contra Cristina Choque, jefa de la Unidad de Apoyo y Jimmy Morales, exfuncionario de esa entidad, quienes presuntamente incumplieron sus deberes, utilizaron ambientes y vehículos del Estado para fines particulares supuestamente en complicidad con la expareja del Presidente, acusada de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Por ello Choque está detenida preventivamente en el penal de Obrajes, Morales en San Pedro y Zapata en Miraflores.



ANF tuvo acceso al contenido de la resolución que fue emitida por Cojtiri el 1 de abril, donde señala que "de igual forma se debe considerar que de la revisión del expediente, es un hecho comprobado que la suscrita autoridad nunca tuvo en su poder los originales de los libros de registro de control de personal".



Anteriormente, Choque declaró ante Cojtiri que el 22 de febrero funcionarios del Ministerio de la Presidencia ingresaron a los ambientes de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social y se llevaron los libros de partes y registro de ingresos de 2014 a 2016.



Ante el cuestionamiento sobre el paradero de estos documentos, el 8 de marzo el ministro Quintana en conferencia de prensa afirmó que los libros de ingreso "no desaparecieron, están en manos de los jueces sumariantes del Ministerio de la Presidencia y gracias a eso se hizo la imputación y la querella" contra Choque, Morales y Zapata. Además, calificó de mentirosos a algunos medios de comunicación y reiteró que "los jueces sumariantes intervinieron la Unidad de Gestión Social y se quedaron con los libros de registro que estaban llenados por los policías de la puerta".



Asimismo, el Sumariante se remite a mencionar en la resolución que "en una primera instancia se solicitó un extracto del REGISTRO DIGITAL relacionado a las visitas de la ciudadana Gabriela Zapata Montaño y posteriormente COPIAS LEGALIZADAS de los libros de registro" pero tampoco menciona si recibió estos documentos.



Es de conocimiento público que personal del Ministerio de la Presidencia entregó un registro digital, pero solamente de los ingresos de Zapata, mismo que fue entregado a las autoridades correspondientes y a la defensa de las partes acusadas.



Ante este panorama, tanto el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, y el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, afirmaron que los libros están en sobres cerrados y es preciso seguir las normas correspondientes para abrir esos documentos.



Sin embargo, tampoco mostraron los documentos a las partes del caso, y presuntamente solo brindaron las fotocopias digitales de ingresos de Zapata entregadas por el Ministerio de la Presidencia.



En reiteradas ocasiones la defensa de Cristina Choque denunció ante los medios de comunicación que hasta la fecha el cuaderno de registro del ingreso y salida de personas de ambientes de la Presidencia no se encuentra en el cuaderno de investigaciones de la Fiscalía.