Evo siente que no fue bien informado por los médicos sobre su rodilla

El presidente Evo Morales consideró que algunos médicos no le hicieron una buena recomendación para su pronta recuperación, tras la rotura de sus ligamentos de la rodilla.

"Ustedes saben que en junio de este año tuve problemas en la rodilla y siento que algunos médicos no me orientaron bien", lamentó Morales, durante la entrega de equipos de hemodiálisis en la ciudad de El Alto.



Reveló que los médicos que le atendieron, inicialmente le dijeron que era importante que su problema sea solucionado con "ligamento cadavérico".



"Bueno yo acepté y me pusieron ligamento cadavérico (...) pero después me dijeron que también pudo ser ligamentos de hermanos que podían donar y recién me informaron eso", cuestionó.



En junio pasado, el presidente Morales sufrió la rotura de ligamentos después de que disputó un partido de fútbol de salón en el municipio paceño de Viacha durante la entregó de un coliseo deportivo.



Luego fue sometido a una intervención quirúrgica y su proceso de recuperación tuvo varias recaídas porque en medio de su intensa actividad se le hinchó su rodilla en más de una ocasión.



Ahora el Jefe de Estado ya puede caminar con normalidad y también trotar. Incluso la autoridad espera volver a jugar fútbol muy pronto.