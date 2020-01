“Téllez me dijo: ‘Quiero ser tu perro’”

Directo y concreto. Así fue el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Marco Peredo, al responder a DIEZ sobre los diferentes hechos de corrupción que ha denunciado. El titular federativo indicó que no se medirá al momento de denunciar estos hechos e invitó al presidente de The Strongest y candidato a la FBF, César Salinas, a un debate sobre fútbol. Sin duda lo más fuerte que dijo fue que el vicepresidente del Tigre, Freddy Téllez, le dijo que “quería ser su perro”. No te la pierdas.