Un contundente Carlos Mesa defiende por Tv chilena reclamo de mar

Sin rodeos, claras y contundentes. Así fueron las respuestas que el expresidente, historiador y portavoz de la causa marítima nacional, Carlos Mesa, vertió durante la entrevista televisiva emitida en vivo desde Santiago de Chile al programa "El Informante", emitido por la Televisión Nacional de ese país (TVN).



Su aparición pública, que tuvo lugar el martes a la noche y se extendió por casi media hora, sucede después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya se declarara competente para juzgar el reclamo boliviano de una salida soberana al mar por territorio que, considera, Chile le arrebató durante la Guerra del Pacífico.

Algunas de las frases de Mesa:



"Jurídicamente es imposible que una Corte establezca una división de la naturaleza de la demanda. La demanda está completa y la Corte no la puede partir en dos".





“Lo que Bolivia hace es recoger las sistemáticas oportunidades de compromisos y promesas formales de Chile que establecieron, desde la perspectiva chilena, que Chile estaba dispuesto a negociar con Bolivia para otorgarle el acceso soberano al mar. No hay que olvidar algo fundamental, Bolivia no pide algo unilateralmente sino que está generando el pedido a partir de los compromisos de Chile, y segundo, no le pide a la Corte que establezca un fallo predeterminado, le pide a la Corte que le recuerde a Chile que se comprometió”.



"No se exploraron alternativas, se plantearon compromisos formales. Ejemplo: Patricio Carvajal, 1975, establece una propuesta global de negociación con Bolivia que incorpora el término "es sobre esta base que Chile está dispuesto a negociar para otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar en ese caso en una franja territorial de un corredor"".

“El pedido de Bolivia no surge de una iniciativa que nace del deseo y la aspiración boliviana, nace de los compromisos generados por Chile”.



“Hay una figura jurídica internacionalmente reconocida, tratada por la Corte y fallada por la Corte, que se llama actos unilaterales de los Estados. Una promesa o un compromiso formal de un Estado para con otro Estado genera una obligación. El incumplimiento de esa obligación es jurídicamente exigible”.



"Cuando en todos los casos que Bolivia pone como ejemplo, desde 1920 a 1983, en todos los casos Chile suma el primer criterio, "estoy dispuesto a negociar contigo", con el segundo, "para otorgarte una salida soberana al mar", no puedo yo separarlo, el que lo está planteando como una coesión es Chile".



“No se puede separar la demanda boliviana porque los compromisos chilenos fueron en ese sentido, el tema de negociar, con el tema del acceso soberano al mar".

""Salida soberana" es un concepto que usó Chile en los compromisos 1950-1975. Es darle a Bolivia un espacio geográfico con acceso soberano (al mar)".



“¿Bolivia va a acatar el fallo? El país que hace la demanda es el que le pregunta al demandado si va a cumplir”.



"Bolivia va a acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia".



"Perú no le arrebató ni un centímetro cuadrado de tierra a Bolivia", en respuesta a la pregunta de por qué Bolivia no demanda a Perú.



"Decir que el retraso histórico de Bolivia está vinculado a la mediterraneidad es insensato. Yo no acepto que la mediterraneidad haya significado lo pobreza para Bolivia, sí redujo su PBI, pero decir que la culpa de mi pobreza es la mediterraneidad es insensato. La ausencia de salida al mar significa para Bolivia la disminución del crecimiento potencial".



"Evo Morales no necesitó ninguna bandera marítima para ganar las elecciones anteriores, no creo que haya relación directa entre el mar y la reelección".



"No hablaré aquí de la política boliviana interna".



"Los alegatos no se transmitieron (por la TV boliviana) por miopía, por no saber lo que hay que hacer. Se debió haber transmitido".





Se trata de la primera vez que el exmandatario se encuentra en el vecino país, tras ser designado como vocero de la demanda marítima.



A principios de año se anticipaba que Mesa, junto al Canciller David Choquehuanca, fueran a Chile, pero esa visita quedó suspendida y sin fecha oficial.



El potavoz dijo además que en las próximas semanas se irá definiendo una nueva agenda de viajes a otros países y organismos internacionales, con el fin de socializar los argumentos de Bolivia ante la Corte Internacional. ,