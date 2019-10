Gobierno apuesta por un 'empate técnico' electoral

Al 100 por ciento del conteo rápido, equipos Mori le da una victoria al "No" con el 52 por ciento y el "Sí" queda con el 49 por ciento. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, considera que esos resultados, tomando en cuenta los votos en el área rural.



"Tenemos un resultado con un margen estrecho, que no podría garantizar una victoria. Faltan los votos de la población del área rural. Estamos en una situación de empate técnico, seguro se definirá en las próximas horas y tendremos un resultado final", aseveró a Unitel la autoridad.



Mientras que el asambleísta departamental del MAS por La Paz, Gustavo Torrico,dijo que "vamos a esperar el resultado final" y señaló que aún no se contabilizó el "voto fuerte" del oficialismo", que está en los espacios lejanos de los centros urbanos.



Romero agregó que "Hay que destacar la participación ciudadana, esta gran movilización ciudadana. Hay que agradecer a los jurados, a los medios de comunicación y a toda la población", sobre el afluente dentro de estos comicios.



