Perro orina a alcalde mexicano cuando daba un discurso

Yeison, un perro de raza bóxer, orinó el atril donde el alcalde de la ciudad de Guadalajara, Ramiro Hernández, realizaba un discurso frente al público este jueves. El hecho provocó una ola de apoyo a favor del can, que incluso ya cuenta con una página en Facebook.



Vecinos de la zona contaron al diario Unión Jalisco que ‘Yeison’ es un perro muy querido por el barrio de Oblatos, donde se realizó el acto

al que asistió el alcalde de Guadalajara.



La cuenta en Facebook del can alcanzaba más de 1.700 "me gusta" hasta este jueves.,

El alcalde Ramiro Hernández minimizó el incidente y, en su cuenta en Twitter, dijo que el perro “se sintió en confianza” junto a él y por eso actuó de esta manera. “Son los efectos de la cercanía”, tuiteó.



Esta anécdota se produce en medio de fuertes críticas a la clase política mexicana por varios casos de corrupción y acusaciones que incluso señalan al propio presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que el martes anunció que investigarán sus propiedades y la de su esposa para evitar más especulaciones.

,