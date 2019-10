Trabajadores acatan paro y los pacientes quedan perjudicados

“El paro no se discute, se cumple”. De esta forma contundente el dirigente de la Federación de Trabajadores en Salud, Robert Hurtado, señaló que desde hoy y hasta el jueves cumplirán la medida de protesta que deja sin atención a los pacientes en los nosocomios.



El dirigente protestó porque supuestamente tendrá que comparecer ante la Fiscalía para declarar por esta movilización. “Con esa denuncia responden a nuestras demandas”, dijo Hurtado.



La atención de emergencia atiende con normalidad, pero la consulta externa en los hospitales abrirá con dificultades, dado que la Secretaría de Salud de la Gobernación se movilizó para que los médicos no paralicen la atención-



El paro de 72 horas ha sido declarado por la Federación de Trabajadores de Salud de Santa Cruz a escala departamental exigiendo la asignación de una mayor cantidad de ítems para el sector, el apoyo a los trabajadores del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetro), que cumplen un paro indefinido; y también contra la reestructuración de la unidad de Saneamiento Ambiental del Servicio Departamental de Salud.



El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, aseguró que, pese al paro de los trabajadores, médicos y enfermeras atenderán aunque no con total normalidad.





El Detalle de las demandas:



Se necesitan 11.000 ítems

Una de las principales demandas de la federación tiene que ver con mayor dotación de cargos para salud. Se calcula que el déficit es de 5.000 para todo el departamento.



El Ministerio de Salud reconoce esta falencia y anunció la asignación de nuevas fuentes laborales para este año, aunque no especificó la cantidad porque estará en función al presupuesto y de lo que se decida en coordinación con el Ministerio de Economía. “En los últimos 10 años hemos creado 2.000 ítems para todo el departamento de Santa Cruz”, dijo Ariana Campero, ministra del sector.



En opinión de autoridades regionales, el déficit de ítems llega a 11.000 si al déficit de 5.000 ítems se suman los cerca de 6.000 cargos que pagan con recursos propios la Gobernación y las alcaldías. “Cada año gastamos Bs 130 millones en el pago de ítems, una competencia que no nos corresponde”, manifestó Óscar Urenda, secretario de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación.



El Cenetrop

La determinación de la Contraloría de eliminar el bono de frontera que recibían los trabajadores del Cenetrop y la conminatoria a que devuelvan el monto que recibieron bajo ese concepto desde 2009 hasta 2010, es otro punto que no logra acuerdos y que provocó el paro indefinido de trabajadores de este centro de salud, dependiente del Ministerio de Salud.



Los trabajadores exigen que el bono sea restituido, porque es una conquista lograda mediante un convenio suscrito en 1972, entre Bolivia y Bélgica, que establece que los trabajadores reciban el incentivo como un bono de investigación y dedicación exclusiva. En 1992, el ministerio cambió la nominación a ‘bono de frontera’, lo que originó el conflicto. “Nos piden devolver entre Bs 10.000 y 60.000”, explicó el médico Jorge Vargas, director del Cenetrop.



La ministra de Salud indicó que no existe ninguna posibilidad de que su despacho interpele una decisión de la Contraloría.



Salud Ambiental

A principios de año, la Gobernación reestructuró el departamento de Salud Ambiental del Sedes para frenar supuestos hechos irregulares, lo que originó la protesta de sus trabajadores.



La Gobernación anunció que no dará marcha atrás en este tema, pues, ahora existe una mayor recaudación y se terminaron las denuncias de corrupción. “Los trabajadores deberían acudir a una instancia legal si creen que sus derechos estan siendo vulnerados, dijo Urenda