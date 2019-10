Vocal no se arrepiente de jurar con el puño en alto

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irineo Zuna, aseguró que jamás se arrepentirá de haber jurado como autoridad con el brazo izquierdo y el puño en alto. Aseguró que ese símbolo no le pertenece al Movimiento Al Socialismo (MAS) sino a las organizaciones sociales.



"El tema de la doctrina no se critica, antes que exista el MAS yo juraba con el puño en alto porque soy revolucionario del movimiento campesino y eso he jurado desde el año 82. Yo no soy delegado del MAS, no he pertenecido y jamás me arrepentiré de jurar así como autoridad electoral", dijo el funcionario en entrevista con EL DEBER.



Aseguró que eso no es motivo para cuestionar su imparcialidad y dijo que la forma en la que asumió el cargo es un principio revolucionario. Sostuvo que siempre profesará el ama sua, ama llulla y ama khella, preceptos indígenas.



"Yo he jurado dentro de mi cosmovisión, mis principios originarios dentro del movimiento campesino. Muchos han caído por este proceso histórico y eso no significa que todos sean del MAS, existe lucha de clases y en ese sentido nosotros respetamos a nuestra organización matriz", precisó.



Sobre el Fondo Indígena:



En la víspera, los diputados Rafael Quispe y Amílcar Barral, denunciaron a Zuna por haber sido parte del Fondo Indígena, incluso al haber avalado la conformación de directorio como cuota de la Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).



La autoridad electoral confesó a EL DEBER que trabajó en la conformación de esa iniciativa estatal, cuestionado que tenga injerencia del Órgano Ejecutivo y solicitando más recursos para las organizaciones sociales y sus proyectos.



"No hemos sido parte del directorio, hemos críticos como CSUTCB porque el Gobierno tenía mucha injerencia en el manejo de recursos y eso nos molestaba. Incluso pedimos que haya más presupuesto para los proyectos", agregó Zuna.



Autoridades con el puño izquierdo arriba:



Al menos cinco autoridades electorales juraron con el puño izquierdo en alto, según una fotografía difundida por ANF. Entre ellos están Irineo Zuna y la vocal del Tribunal Electoral de Chuquisaca, Zenaida Navarro, que no quiso que en esa región haya una segunda vuelta, dando por ganador al MAS. ,