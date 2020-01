Romería a Cotoca, con estricto control y llena de devoción cotoqueños

Miles de devotos peregrinaron ante el santuario de la Virgen de Cotoca en medio del estricto control policial y de funcionarios municipales que custodiaron el recorrido.La caminata comenzó desde muy temprano. Una de las vías de la carretera se hizo peatonal, a las 17:00, pero desde antes los devotos avanzaron en ambos lados del camino, esquivando el tráfico vehicular.En motocicletas, vehículos se desplazaron los efectivos policiales para vigilar el paso de los peregrinos. De la misma manera, las diferentes reparticiones del municipio capitalino movilizaron personal para controlar a locales que no expendan bebidas alcohólicas, porque desde ayer a las 17:00 hasta este mediodía rige la ley seca.En el pueblo también se movilizó al personal de la comuna para hacer cumplir esta prohibición, pero a su vez vigiló que los comerciantes no copen espacios no autorizados. No es permitido armar camping en la plaza principal de Cotoca, aunque algunos peregrinos se dieron modos para descansar antes de retornar.Los rostros sudorosos y enrojecidos de los peregrinos delataban el esfuerzo por la devoción a la Virgen.Familias enteras caminaron y lo hicieron para agradecer los favores recibidos de la Virgen.Sonia Grageda, con su bebé de cuatro meses, caminó desde las 14:30. Su recorrido lo inició en la catedral cruceña y terminó ante la imagen de la Virgen de Cotoca. Llegó para agradecer por la salud de sus hijos y la de su mamá.Otras personas llevaron la imagen de la virgen en los brazos. Una de ellas fue Carmen Rosa López, que caminó desde su casa, que está ubicada en el tercer anillo de la avenida Alemania. En el santuario participó de la misa que fue oficiada por el monseñor Estanislao Dowlaszewicz, a las 19:00.Es el quinto año que Carmen Rosa hace esta romería y tuvo que pedir permiso en uno de sus dos trabajos para poder hacer esta peregrinación. “Gracias a ella puedo trabajar y mis hijos están estudiando, por eso estoy agradecida”, dijo.De la misma manera, María Olga Menacho cargó la imagen de la virgen que tiene su mamá. “Voy ante la Mamita por agradecimiento, porque pedí trabajo y me lo concedió. Ella es muy milagrosa”, señaló.Alan Enrique Camargo (17) también caminó con una imagen que él mismo se compró hace cuatro años. Soy muy devoto”, resaltó. Dijo que pasando el 15 de diciembre le hace velorio.Irenia Castillo (58), en silla de ruedas, recorrió el camino al santuario, pues ella quiso ponerse ante la patrona del oriente boliviano para que alivie sus males que sufre por la diabetes que tiene. Su hijo hizo el esfuerzo de empujar su silla.En el santuario se armó un altar en el frontis del templo, donde la Mamita pudo recibir a los peregrinos y se realizaron las misas de fiesta y de bienvenida.En el templo se quedó una imagen de la Virgen, por lo que la gente hizo una larga fila para poder estar ante la Mamita. El ingreso fue ordenado y evitó aglomeración.Se desplazó ambulancias y brigadas de atención y control en el recorrido. Un reporte del Departamento de Emergencia Municipal de la capital cruceña señala que hasta la medianoche asistió a tres peregrinos, dos por caídas sin mayor gravedad y una muchacha de 18 años que tuvo que ser trasladada a la clínica Buena Salud por un cólico abdominal. También hubo locales cerrados porque infringieron la ley seca.Los vendedores aprovecharon la masiva peregrinación. En el recorrido se podía encontrar una variedad de comidas, refrescos, dulces y diferentes mercaderías, principalmente chinelas, que las ofrecían desde Bs 5 para los que tenían problemas con sus calzados.

calles aledañas se llenaron de puestos, donde se podían degustar platos y masitas típicas que prepararon los cotoqueños.