Clinton y Trump están empatados según sondeo

La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, y su rival, el republicano Donald Trump, están empatados en intención de voto a nivel nacional, según una encuesta publicada este jueves por "The New York Times" y "CBS News".



Si a la competencia entre ambos candidatos se añade la de los principales partidos minoritarios, el Partido Libertario (Gary Johnson) y el Partido Verde (Jill Stein), Clinton y Trump obtienen sendos 42 % de apoyo de posibles votantes.



En el caso de que solo se pregunte por Clinton y Trump a los encuestados que aseguran tener intención de votar el próximo 8 de noviembre, el apoyo se reparte entre el 46 % para Clinton y el 44 % para Trump, dentro del margen de error del 3 %.



La encuesta, que da un 8 % de apoyo nacional a Gary Johnson, muestra la buena acogida que tiene la ideología libertaria, de corte ácrata, en los votantes de entre 18 y 29 años, entre los que el exgobernador de Nuevo México obtiene un 26 % de intención de voto.



En la misma franja de edad, Stein obtiene un 10 %, lo que muestra la apatía que despiertan la líder demócrata y el republicano en estas elecciones.



No obstante, los jóvenes suelen tener una baja tasa de participación electoral en Estados Unidos.



Algo más del 20 % de los votantes independientes, que no se inscriben para votar como alineados con ningún partido, dice a los encuestadores que votará por un tercer partido.



Solo un 43 % de los votantes se muestra entusiasta con las elecciones del 8 de noviembre, mientras que algo más del 50 % de los que dice que votará por Trump o Clinton expresa su fuerte apoyo por uno de los dos.



Trump lidera a Clinton entre los votantes de raza blanca (57 frente a 33 %), pero la demócrata se impone con fuerza entre mujeres, latinos y ciudadanos negros.



La encuesta fue realizada entre 1.433 votantes registrados entre el 9 y 13 de septiembre.