Herbalife deberá pagar por las ventas, no por el reclutamiento de gente

La Comisión Federal de la Competencia (FTC), de los Estados Unidos, determinó que la compañía de complementos alimenticios y productos adelgazantes, Herbalife, deberá pagar una multa de $us 200 millones tras un acuerdo extrajudicial, informó el portal del diario Emol.



La empresa, que desde hace dos años era investigada por trabajar con un mecanismo fraudulento, podrá ser exonerada de la acusación por fraude piramidal, pero deberá modificar la forma en cómo le paga a sus vendedores.



"Esta decisión exige a Herbalife reestructurar profundamente sus actividades con el objetivo de que sus participantes sean recompensados por lo que venden y no en base al número de personas que reclutan", subrayó en un comunicado la presidenta de la FTC, Edith Ramirez.



La marca de productos adelgazantes habría compensado a sus trabajadores de acuerdo la cantidad de distribuidores (promotores) que lograban reclutar y no según el total de productos vendidos.



En defensa de su mecanismo de negocios y su legalidad, el presidente y director general de Herbalife, Michael Johnson dijo: "Los acuerdos extrajudiciales son un reconocimiento de que nuestro modelo de negocios es sólido y pone en evidencia la confianza en nuestra capacidad de avanzar exitosamente, de otra forma no hubiéramos llegado a esos términos".