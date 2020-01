Asesinan a 11 miembros de una familia en México

Once miembros de una familia fueron asesinados por un comando armado en el municipio mexicano de Coxcatlán, en la zona limítrofe de la sierra de Puebla con el estado de Oaxaca, informaron hoy fuentes oficiales.



Los hechos ocurrieron el jueves pasadas las 23.30 hora local (04.30 GMT) cuando un grupo de encapuchados abrió fuego contra una familia en la colonia San José El Mirador, al parecer por una vieja disputa entre familias por motivos religiosos.



En declaraciones a Efe vía telefónica, el presidente municipal de Coxcatlán, Vicente López de la Vega, señaló que después de la medianoche el inspector de la zona reportó la muerte de once personas -cuatro hombres, cinco mujeres y dos niñas menores de edad- por impactos de bala, todos miembros de la misma familia.



"Al parecer vivían en la misma vivienda, hemos ido armando un rompecabezas de la poca información que ha fluido", señaló.

Además, hay dos niñas de 4 y 5 años que fueron heridas de gravedad al recibir impactos de bala en el tórax y el abdomen.



Ambas son primas y se encuentran internadas en el Hospital General de Tehuacán. La menor de 5 años, quien recibió un disparo en el abdomen, se encuentra en el quirófano y su estado de salud es crítico, dijeron a Efe fuentes del nosocomio.



Según un reporte preliminar de la Fiscalía General de Puebla, detrás del crimen puede estar "una pugna añeja entre familias y posibles diferencias entre evangélicos y católicos".



López de la Vega dijo que en esa zona "hay católicos y evangélicos", por lo que podría ser "una cuestión de índole religioso", aunque tampoco descartó la posibilidad de que el evento esté "relacionado con el crimen organizado".



En la escena del crimen trabajan unos 20 peritos, miembros de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, así como policías municipales y estatales.



El presidente municipal explicó que la información fluye "de manera muy lenta" porque no hay comunicación con el lugar ni por celular ni a través de radio.



"Estamos en espera de que (los funcionarios que se encuentran en el lugar) nos den su parte informativo, sobre todo la Fiscalía, para no seguir especulando" sobre el móvil, apuntó.



La Fiscalía estatal indicó en un comunicado que "inicialmente se tiene referencia de que personas a pie llegaron a donde se encontraba la familia y realizaron diversas detonaciones, retirándose también a pie".



Además, señaló que cuenta con "el testimonio de dos personas que estaban en el sitio cuando ocurrieron los acontecimientos".

La investigación abierta por los hechos deberá determinar las causas de la matanza