Coca Cola compra AdeS por $us 575 millones

La estadounidense Coca-Cola y la mexicana Coca-Cola Femsa anunciaron hoy que llegaron a un acuerdo con Unilever para hacerse con AdeS, el negocio de bebidas de soya que la compañía tiene en Latinoamérica, por un total de 575 millones de dólares.



"AdeS es una marca líder en la categoría y estamos muy entusiasmados de añadirla a nuestro portafolio de bebidas no carbonatadas", dijo en un comunicado el presidente del Grupo Latinoamérica de Coca-Cola, Brian Smith.



La operación ha sido aprobada ya por los consejos de administración de las compañías y está pendiente del visto bueno de los reguladores.



"AdeS complementa y refuerza nuestro portafolio de bebidas no carbonatadas, ofreciendo a nuestros consumidores una mayor cantidad de opciones", señaló John Santa Maria, director general de Coca-Cola Femsa, la empresa mexicana que produce y distribuye los productos de la marca en buena parte de Latinoamérica.



Una vez completada la operación, el plan es que el negocio de AdeS forme parte de la plataforma de bebidas no carbonatadas que Coca-Cola Femsa comparte con su socio, Coca-Cola, en los territorios donde opera.



En el resto de países, Coca-Cola desarrollará AdeS en conjunto con los embotelladores locales de esos mercados, explicó la compañía.