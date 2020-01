Cadena perpetua para el juez

Condenaron a 30 años de cárcel a quien no vio, no conoció, no sabía que existía la víctima. Condenaron por asesinato al que no podía estar ni siquiera cerca del crimen. No había una prueba de su culpabilidad, pero lo enviaron para siempre a la cárcel. Es espeluznante oír a los que vivieron el absurdo. No fue error. Fue delito judicial. El fiscal sabía que su acusado no era el asesino. Se lo había demostrado la Policía, pero escondió la verdad y exigió que lo condenaran. A la jueza no le mostraron ni media evidencia, pero lo condenó de por vida como culpable. Es espeluznante porque las vidas de 10 millones de bolivianos están en manos de esos jueces y de esos fiscales. Es espeluznante porque en Palmasola varios miles de los que allá esperan la muerte pudieran ser inocentes.

Es espeluznante porque hay quien pide cadena perpetua o pena de muerte para algún delito, pero este es el delito más grave de todos y ni juez ni fiscal están presos. Debieran ser retirados del sistema automáticamente. Debieran perder sus títulos universitarios porque se aplazaron en el ejercicio de la profesión. Debieran estar enmanillados en un banquillo de reos peligrosos, pero no existe la ley ni tenemos el juez que castigue ese crimen.

No puede existir una sociedad sin una estructura que garantice los derechos de todos sus miembros. Puede haber limitaciones y errores, pero es imprescindible tener autoridades que hagan de árbitro confiable en la selva de derechos nuestros que se entrecruzan. Es absolutamente necesario lo que llamamos un sistema de justicia, que nos defienda de los leones que se sienten dueños de la selva ¿Esto que tenemos puede llamarse sistema de justicia? ¿Es posible vivir en una sociedad así?

A raíz de la triste noticia hemos descubierto la calidad profesional y humana del equipo técnico de investigación de la Policía. ¡Qué alegría! ¡Qué orgullo! ¡Que esperanza! Pero precisamente, cuando nos llaman a elegir a las cabezas del sistema judicial nos encontramos con lo que pueden llegar a ser nuestros jueces y fiscales. Seguro que ni los parlamentarios que organizan las elecciones, ni nosotros, ni nadie, se daba cabal cuenta de la responsabilidad que tenemos. Por elecciones o por cualquier camino, tenemos urgencia de matar el monstruo que se ha apoderado de la justica y construir algo totalmente nuevo, limpio, sano, inteligente, honesto. Tenemos que buscar un sistema judicial en el que sea imposible que vuelva a suceder lo que acabamos de conocer.