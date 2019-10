Odontólogos en huelga de hambre por despidos

A principios de julio, 82 odontólogos que trabajaban en centros de salud dependientes del Gobierno Municipal de Santa Cruz fueron despedidos de sus fuentes de trabajo. Desde entonces protagonizan protestas para recuperar sus empleos, pero al no obtener una respuesta favorable han asumido la medida extrema de la huelga de hambre.



El piquete de huelguistas, conformado por 15 odontólogos, fue instalado en el hospital San Juan de Dios a las 10:54 de este martes. Los protestantes no pudieron ingresar al interior del nosocomio porque los guardias se lo impidieron.



El presidente del Colegio Médico de Odontólogos, Richard Gonzáles, dijo que este es el último recurso, esperan así lograr una respuesta favorable del municipio.



Explicó que han tenido dos acercamientos con autoridades de la Alcaldía, pero sin éxito. Argumentaron su accionar, dice Gonzáles, asegurando que los despidos fueron por poca atención a pacientes, pero cuando se demostró que ese dato no era real, dijeron que era por falta de recursos.



También informó de que este fin de semana, en el vigésimo congreso de odontólogos de Bolivia, sus colegas despedidos han recibido el apoyo nacional de ese gremio.



Según el presidente del Colegio de Ondontólogos de Santa Cruz, el retiro de los 82 profesionales es injustificado y que tienen contrato hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que la denuncia ya fue sentada en el Ministerio del Trabajo.

,