Muerte de opositor tensa campaña en Venezuela

El asesinato de un político opositor durante un mitin al que asistía la esposa del dirigente preso Leopoldo López caldeó la ya agresiva campaña para las legislativas del 6 de diciembre en Venezuela y encendió las alarmas ante una deriva violenta de las elecciones.



Luis Manuel Díaz, secretario de Acción Democrática (AD) en Altagracia de Orituco, capital del estado Guárico (centro), fue baleado la noche de este miércoles en una tarima donde hacía campaña electoral junto a Lilian Tintori, esposa de López, según el diputado Henry Ramos Allup, portavoz nacional de ese partido.



El legislador, uno de los líderes de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), atribuyó el ataque a "bandas armadas" vinculadas al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que aún no ha emitido ninguna declaración sobre este crimen.



"Al finalizar el acto con Lilian escuchamos una ráfaga. Al principio no entendíamos si era una explosión, pero luego vimos que Luis cayó al suelo lleno de sangre", relató Abraham Fernández, coordinador regional del partido Primero Justicia (parte de la MUD) en Guárico, quien también se encontraba en el lugar.



La misión de acompañamiento electoral de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), instalada en Venezuela la semana pasada, y el gobierno español condenaron el homicidio y pidieron su esclarecimiento.

El gobierno de Nicolás Maduro debe "investigar a fondo y llevar ante la justicia a los asesinos" y "garantizar a todos los venezolanos el derecho a votar en paz", dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.



Alerta ante la violencia



Francine Jácome, directora del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos señaló que, de comprobarse que el ataque tiene un trasfondo político, su intención "habría sido generar miedo" y promover la abstención.



En todo caso, "lo que está sucediendo es una alerta de las situaciones de violencia que se puedan generar el día de las elecciones y después de estas", sostuvo.



Venezuela es uno de los países con mayor tasa de homicidios del mundo, 53,7 por cada 100.000 habitantes en 2012, según el más reciente informe de Naciones Unidas.



Los comicios



La oposición ha repudiado en particular una declaración de Maduro, quien dijo que, en caso de una victoria de la oposición, está "preparado políticamente y militarmente para asumirla" y se "lanzaría a las calles".



Los venezolanos acudirán a las urnas para elegir a 167 diputados de una Asamblea unicameral controlada por el oficialismo desde hace 16 años. Según varias encuestas, la MUD lidera ampliamente la intención de voto con una diferencia de 14 a 35 puntos, pero Maduro afirma tener un "voto duro" de 40%.