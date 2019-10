Autoridades comparten la noticia falsa sobre Norton

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y la gerente del canal estatal Bolivia TV,Gisela López, difundieron una noticia falsa sobre el actor estadounidense que llegó al Carnaval, bajo el titular: "Edward Norton anuncia acciones legales a quienes retocaron su imagen con campaña del NO".



La información errónea corresponde al portal "famosos.noticias365.info", que permite a los usuarios de internet crear una noticia falsa, a manera de broma,para luego difundirla en redes sociales. Este fue el caso y dos autoridades cayeron en el juego.



Los detalles de la publicación indican que Norton, mediante su agente en el país, iniciará un proceso contra quienes alteraron una de sus fotografías para hacer la campaña por el "No" a la reelección de Evo Morales en el referendo.



"Vayan anotándose en la lista de enjuiciados", escribió desafiante la gerente del medio estatal, mientras que el ministro de Defensa se limitó a compartir dicha publicación. Ambos difundieron la noticia falsa en sus perfiles en Facebook.



Las autoridades gubernamentales no corroboraron la información,debido a que si bien circula la imagen de Norton haciendo campaña por el "No", el actor de Hollywood no tiene agente en el país y menos iniciará, hasta donde se sabe, un proceso judicial por esa alteración.



Capturas de las publicaciones:,

Publicación de la gerente del canal estatal Bolivia TV. Publicación compartida por el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.