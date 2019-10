Santalla sigue en terapia y responde positivamente

El jefe médico del hospital Arcoiris, Fernando Arispe, explicó la mañana de este martes que el humorista David Santalla continúa en terapia intensiva, pero que reacciona positivamente tras permanecer casi una semana hospitalizado a raíz de una hemorragia cerebral intraventricular.



"La evolución que tiene es la que se espera en una tipología como esta, es lenta, pero pienso que como no hubo complicaciones tenemos la esperanza que todo irá bien. Tiempo es lo que necesitamos porque esto no evoluciona de un día para otro", explicó según el canal Unitel.



Arispe indicó que el humorista continúa con ayuda de un respirador y los neurocirujanos harán una evaluación para ver si es posible retirar el equipo.



El médico dijo que aún no se sabe si podría tener alguna secuela posteriormente. "Solamente se puede saber después, con el tiempo. En este tipo de patología conocí dos casos cercanos y evolucionaron bien. Tengo la esperanza de salga bien y espero que no haya complicaciones", afirmó.



Santalla necesitará un tratamiento de fisioterapia para reponerse completamente.



Internado de emergencia



Santalla fue internado de emergencia este el 1 de abril a causa de una hemorragia cerebral intraventricular de ambos lados, que lo dejó con un estado de salud delicado.