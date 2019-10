Rolling Stones prometen un apoteósico concierto

Los legendarios Rolling Stones aterrizaron en Cuba, para ofrecer esta noche un histórico concierto en La Habana, el mismo que promete ser el espectáculo más grande jamás visto en la isla donde el rock estuvo censurado por años.



El periodista boliviano Boris Iván Miranda está en la isla para realizar una cobertura especial sobre el concierto para el BBC Mundo de Londres.



Varios cientos de miles de cubanos son esperados en la Ciudad Deportiva para un show gratuito y al aire libre, que ya recibió toda clase de superlativos: "histórico", "desmesurado", "único"... y una certeza: será el mayor concierto jamás visto en la isla.



Grupos de fanáticos con camisetas negras estampadas con la imagen de la banda británica pasaron la noche en carpas, o durmiendo en las aceras a la espera de que suenen los primeros acordes hacia las 20:30 locales (la misma hora de Bolivia).



Miguel García, un técnico de 62 años, viajó en autobús desde Cienfuegos (centro de la isla) y durmió a la intemperie para experimentar por unas horas la "época que no pudo vivir" por la prohibición de la música en inglés.



"Vengo preparado para llorar. Este concierto va a ser la llave de la cerradura. Los Rolling Stones van a abrirla para que Cuba tenga opciones de más bandas de rock, sobre todo de la época que no pudimos disfrutar", dijo a la AFP.



Tres días después de la también histórica visita a Cuba del presidente estadounidense Barack Obama, la banda británica, que cierra en la isla su gira "América Latina Olé", hará vibrar a golpe de decibelios la Ciudad Deportiva, inaugurada antes de la revolución de Fidel Castro en 1959.



Pese a la ausencia de promoción publicitaria, salvo por su mención en la prensa estatal, se estima que al menos medio millón de personas desborden el complejo.



El país de la salsa, la trova y el son se preparó durante semanas para que sus "majestades satánicas" tocaran el Viernes Santo con un escenario de 80 metros de largo y 10 pantallas gigantes.



Los Rolling Stones sellarán a lo grande la reconciliación de Cuba con el rock.



"Este concierto va a ser bueno porque se va a comprender definitivamente que el rock no era la música del enemigo. Las revoluciones no tienen que ser cerradas", comentó a la AFP Marco Antonio Morales, un profesor universitario de México, de 42 años.

Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood aterrizaron en la isla y prometieron un espectáculo especial. "Hola Cuba", escribieron en su cuenta de Twitter.