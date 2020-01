Fiscalía indaga en SER nexos de corrupción

Una comisión de fiscales anticorrupción allanó el jueves las oficinas de Joaquín Crapuzzi, titular de la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER), y de un negocio familiar, buscando nexos con la presunta banda de falsos funcionarios que fue detenida el miércoles en distintos operativos realizados por la Policía.



Los fiscales tratan de establecer si los sindicados fueron funcionarios de SER, por ello precisaban conocer documentos impresos y lo que hay en las memorias de las computadoras.



El mismo Crapuzzi indicó que los fiscales irrumpieron la Panadería Crapuzzi, que es de propiedad de su papá y de su hermano Leo, quien ha sido relacionado con un supuesto tráfico de influencias por una de las mujeres detenidas, que es de origen brasileño.

Operativos

El miércoles por la tarde, una cuadrilla de funcionarios de SER se hallaba en inmediaciones del Parque Urbano cuando se dieron cuenta de que cuatro jóvenes rondaban en un vehículo por los negocios de la zona, aparentemente extorsionando a los propietarios. Estos alertaron a la Policía, que logró detener a los sospechosos. Luego de un interrogatorio los aprehendidos dieron los nombres de otras cuatro personas y de la supuesta dueña de una empresa que aparentemente había ganado una licitación para tercerizar ciertos cobros, situación que fue negada por Joaquín Crapuzzi, pues esos servicios se los hace a través del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).



Los 10 detenidos fueron puestos ante un juez, que otorgó medidas sustitutivas a ocho, pero envió a la cárcel a las dos mujeres (una boliviana y otra brasileña), supuestas cabecillas.

En el interrogatoria, las mujeres dijeron a la Policía que tenían vínculos con Joaquín Crapuzzi, pues es amiga de su hermano menor, Leo Crapuzzi.



Esta revelación dio pauta a los fiscales para intervenir SER e irrumpir en la panadería Crapuzzi para obtener más documentos, siendo parte de esos operativos la fiscal Mariela Toledo. “Mi hermano no trabaja para la Alcaldía, tiene otras actividades, de su oficina, aduciendo que es mi domicilio, se han llevado papeles de una urbanización. No me esconderé, voy a ir voluntariamente a declarar”, dijo Joaquín Crapuzzi.



El alcalde Percy Fernández no quedó al margen del problema y anoche, durante la entrega de un colegio, ratificó su confianza en Crapuzzi. “Hay alegría esta tarde aquí y también tristeza en algunos funcionarios, por eso estamos a su lado para hacer empanadita y decirle: cuente con un grupo”, dijo Percy mientras tomaba de la mano a Crapuzzi.



El secretario de Comunicación, Jorge Landívar, indicó que los delitos son personalísimos, que no se está investigando a la comuna, pero descarta cualquier implicación de Crapuzzi en hechos irregulares. “La Secretaría Anticorrupción también investigará este caso, que comenzó con una denuncia del propio Crapuzzi. No queremos pensar que por detrás haya oscuros intereses políticos para desestabilizar SER”, anotó Landívar.



Esta investigación por presuntos malos manejos se suma a la de los dos ex funcionarios municipales que a principios de semana fueron denunciados por Verónica Mayta, los que le pidieron Bs 16.000 por poner en orden los papeles de funcionamiento de su local, el restaurante El Antojito. Uno de los extrabajadores, Jimmy Lino Guzmán, era jefe del Departamento de Control de Espacio Público, Expendio de Bebidas Alcohólicas y Espectáculos Públicos, oficina dependiente de José Negrete, secretario de Asuntos Jurídicos.



El otro funcionario cesado era Marco Antonio Barboza Barba, a quien relacionan con el concejal Rommel Pórcel. Barboza aparece en un video presuntamente devolviendo Bs 3.000 a Mayta.

Exfuncionarios

Sobre las pesquisas a Barboza y a Lino, Pórcel dijo que el lunes está citado, a las 11:00, para ir a la Fiscalía a declarar en calidad de testigo. Para el mismo día tiene cita Negrete. “Seguiré haciendo mi trabajo en el Concejo, no permitiré que dañen mi imagen esas personas que están detrás de un partido político”, acotó Pórcel