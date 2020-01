Conoce al 'Hombre Imán' que vive en Santa Cruz

Angel Cabral, un argentino radicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con su esposa, sorprende al mundo con su condición física. Este hombre puede atraer con su cuerpo el metal, exactamente como funciona un imán.



"Yo lo descubrí cuando tenía 18 años, en ese momento una cuchara quedó pegada a mi cuerpo. Con el tiempo, cuando ya estaba acá en Bolivia, me acordé, y empece a intentarlo con los utensilios de la cocina y otras cosas metálicas", relató Angel en su visita a EL DEBER.



Esta condición le ha dado el reconocimiento por diferentes medios de comunicación de Argentina, Chile, Bolivia, entre otros, y lo han llamado "El Hombre Imán".



Según Cabral, se ha hecho revisar por diferentes médicos y ninguno puede explicar con exactitud por qué sucede esto con su cuerpo. "Dicen que puede ser que tenga exceso de hierro, pero no dan un veredicto final", afirmó.



Para él su condición va más allá y asegura que es un don que se le ha dado, y que gracias a sus cuidados, entre esos el mantener una vida sana, puede dominarlo al punto de intentar hazañas sorprendentes.



Se ha adherido hasta 45 libras en discos pesas. Incluso, puede moverse, caminar, saltar e ingresar al agua mientras lo hace y los objetos no se caen.



"Lo más importante es mantener una buena condición física, comer bien, hacer ejercicios y mantenerse activo para que la energía circule por el cuerpo y pueda tener mejores resultados cada vez", dijo en la entrevista.