Demócratas no apoyarán al nuevo fiscal general de Trump

Bajo el grito de «No al odio ni al miedo, los refugiados son bienvenidos aquí», cientos de personas se sumaron hoy a los demócratas del Congreso de EE.UU. para plantar cara al presidente, Donald Trump, y pedir que "revoque" la orden por la que prohíbe la entrada a ciudadanos de ciertos países musulmanes.

Encabezados por el líder de la minoría en la Cámara Alta, Chuck Schumer, y por su par en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, los demócratas celebraron una vigilia por aquellos refugiados e inmigrantes que se han visto afectados por la orden ejecutiva del mandatario. "Estamos aquí para luchar, y lo haremos el tiempo que sea necesario para poder recuperar la decencia de este país", aseveró la senadora demócrata Elizabeth Warren, rodeada de muchos de los miembros de su bancada, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Warren advirtió que tanto en las cortes como en el Congreso, los demócratas se unirán para "luchar contra Trump mientras siga intentando estar por encima de la ley", e insistió en que precisamente esa defensa es la "forma más pura de patriotismo". Trump ordenó el pasado viernes cerrar temporalmente las puertas a todos los refugiados e inmigrantes de siete países musulmanes, convirtiendo la política de asilo en parte de su estrategia antiterrorista y de defensa.

La medida ordena la suspensión de la acogida de refugiados durante 120 días para examinar los mecanismos de aceptación y asegurarse de que radicales no pisan territorio estadounidense. Además, incluiría la suspensión en la concesión de visados a varios países de mayoría musulmana hasta que se adopten procesos de «escrutinio extremo», algo que es visto por algunas organizaciones como un paso hacia la prohibición de la migración musulmana.

En este sentido, los demócratas presentaron hoy varios proyectos de ley para bloquear la orden ejecutiva del multimillonario, y pretenden continuar presionando a los republicanos, muchos de ellos molestos con la medida del magnate, para que apoyen su propuesta en el Legislativo. "Estamos aquí esta noche para asegurarnos de que esta orden ejecutiva sea derogada", dijo el senador Ben Cardin, el legislador demócrata de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores. Cardin consideró la orden como «vergonzosa» y «temeraria» y advirtió que contrariamente al propósito de Trump, hace al país más inseguro.

El líder de la minoría demócrata en el Senado advirtió que este tipo de medidas «animarán a los lobos solitarios», quienes dentro del país han protagonizado los más recientes actos terroristas vinculados con el yihadismo, y aislará a Estados Unidos para defenderse de sus amenazas exteriores.

Durante la vigilia, también se dirigieron a los asistentes inmigrantes y refugiados que ahora son víctimas de las consecuencias de la orden firmada por el mandatario. Omar Al Muqdad, periodista y refugiado sirio, dio las gracias a los asistentes por mostrar "la cara más bonita» de Estados Unidos, al manifestarse por sus derechos y subrayó que los refugiados «no son sus enemigos". "Los refugiados no son vuestros enemigos, lo son quienes les obligan a ellos a ser refugiados. No somos terroristas", reiteró ante los aplausos de los asistentes.

La aplicación de la orden ejecutiva del presidente ya se ha topado con varios escollos en cortes federales, y se espera que tanto los demócratas como otras organizaciones civiles continúen peleando para defender los derechos de los inmigrantes y refugiados.

Evitan nombramiento de ministros

Molestos por el decreto anti-inmigrantes de Donald Trump, los senadores demócratas están haciéndole difícil el nombramiento de sus ministros clave: protestan en las audiencias de confirmación o, sencillamente, no asisten.

En una audiencia del Comité Judicial, los legisladores demócratas criticaron a Trump por despedir a la fiscal general, Sally Yates, y anunciaron que no apoyarían a su candidato, Jeff Sessions, porque no lo veían capaz de demostrar la misma independencia. Yates fue despedida porque instruyó a los abogados del estado para que no defendieran al gobierno por demandas surgidas tras el decreto anti inmigrantes.

Los demócratas del Comité de Finanzas boicotearon hoy el voto de los candidatos para Salud y el Tesoro, Tom Price y Steven Mnuchin respectivamente, ausentándose de la votación para que no tuviera lugar.

En las últimas semanas se publicó que Price, congresista por Georgia, podría tener acciones de farmacéuticas que se verían beneficiadas por una ley que Price apoyó en la Cámara Baja. Los demócratas dudan de su integridad ética y de un posible uso de información privilegiada.

Price quiere la derogación y sustitución del sistema de salud impulsado por el ex presidente Barack Obama. Pero los demócratas temen que millones de personas se queden sin seguro médico porque los republicanos no han planteado aún una alternativa real a la reforma sanitaria, conocida como Obamacare.

El caso de Mnuchin es paradójico. Su antiguo empleador, el banco de inversión Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, está en contra de Trump. Lloyd Blankfein, el CEO, escribió a sus empleados el domingo contra el decreto anti inmigrantes de Trump: "No es una política que apoyemos". Dijo que generaba una "interrupción potencial" en las operaciones de la compañía: “Trabajaremos para minimizar esta interrupción en la medida que podamos”.

Aunque Blankfein apoyaba la candidatura presidencial de la demócrata Hillary Clinton, tres de las principales figuras del equipo de Trump son antiguos directivos del banco de inversión. Además de Mnuchin, al frente del Tesoro; el jefe de estrategia, Steve Bannon, y el jefe del Consejo Nacional Económico, Gary Cohn, también trabajaron para el banco de inversión.