Golpean a la artista que pintó a Trump desnudo

En enero Illma Gore, una artista de 24 años que reside en Los Ángeles, Estados Unidos, comenzó una obra que sabía provocaría controversia: una pintura en la que aparece Donald Trump desnudo con un pene pequeño.



Con metáforas más o menos elegantes, el tema del tamaño del miembro varonil del empresario de Nueva York y precandidato republicano de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, ha sido un tema recurrente en la singular y por momentos insólita campaña en EE.UU.

Sin embargo, Gore jamás imaginó que su obra generaría una reacción tan violenta.



El 9 de febrero la artista publicó en su Facebook la obra titulada "Make America Great Again" ("Haz a Estados Unidos grande otra vez"), el lema de la campaña de Trump. La imagen se volvió viral.



Lo que siguió, según contó Gore, fue una sucesión de amenazas anónimas. Incluso le cancelaron su página de Facebook. Pero hace diez días, indica a BBC Mundo, la violencia pasó de las redes sociales, correos electrónicos y llamadas a la vida real.



La artista asegura que el 29 de abril mientras caminaba por su barrio en Los Ángeles, desde un auto comenzaron a gritarle frases de apoyo a Trump. Según explicó, desde que se hizo público su cuadro, han circulado en Internet su imagen, nombre y hasta sus datos personales, por lo que en varias oportunidades la han reconocido e insultado por la calle.



Según su relato, el auto frenó y antes de que ella pudiera reaccionar, el hombre que viajaba en el asiento del acompañante se bajó y la golpeó en la cara al grito de: "¡Trump 2016!". Sus agresores no han sido identificados.



"Fue lo más frustrante y ridículo que me ha pasado. Sé que ha habido mucha violencia en esta elección, pero no esperaba esto", contó Gore.



"Es triste y asusta, pero no me escondo. Lo haría de nuevo y pintaré a Trump con el pene más pequeño si tengo que hacerlo".