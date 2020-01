Hispanos temen una victoria de candidata antiinmigrante

Los hispanos que viven en Francia están preocupados por la posible victoria de la ultraderechista Marine Le Pen en las elecciones presidenciales de hoy, sobre todo por el marcado discurso antiinmigración que pronunció durante la campaña.



Los sondeos son unánimes en clasificar a Le Pen para la ronda final, que se celebrará el 7 de mayo. Al igual que a muchos otros extranjeros, a Miguel Egea, un español de 22 años, le preocupa "ver que en Francia se esté propagando un discurso de odio en contra de los migrantes, los diferentes".

Este andaluz de Almería llegó hace dos años a París para continuar sus estudios de Filosofía y decidió quedarse estimando que las oportunidades de inserción laboral serían mayores que en su país, donde la tasa de desempleo (18,6%) continúa siendo de las más elevadas de Europa.

Vanessa Muñoz, una ecuatoriana de 40 años, denuncia "una exacerbación del nacionalismo en Francia". Esta quiteña, que obtuvo en 2013 la nacionalidad francesa tras haber trabajado en este país durante más de una década, teme que con la llegada de Marine Le Pen "tenga que probar a cada instante su filiación".



Duras leyes antiinmigrante

El auge de Marine Le Pen, que ha sabido capitalizar el hartazgo de los franceses ante el desempleo y la inmigración y aprovechar la ola nacionalista en Europa, no sorprende a María Martínez, una española que vive en Francia desde 1992. "Es algo que me parecía plausible desde hace mucho tiempo, tal y como veía la evolución de la sociedad", estima esta arquitecta que estuvo casada con un francés. Pero aún así se siente desconsolada al ver "cómo una parte tan grande de la población es capaz de ir a las urnas para votar al Frente Nacional".



En caso de ser elegida, Le Pen promete una moratoria a la inmigración legal para detener una situación que considera "incontrolable" y medidas para reducir el flujo de inmigrantes a 10.000 al año. Promete, además, impedir la regularización de extranjeros en situación ilegal y crear un impuesto sobre la contratación de asalariados extranjeros "con el fin de asegurar la prioridad nacional de los franceses en el empleo".



"Nosotros no les estamos quitando el trabajo a los franceses, estamos haciendo el trabajo que ellos no quieren", se defiende Evelyn, una peruana sin papeles.