Obreros retoman paro en el recojo de la basura

Los trabajadores de la empresa de aseo urbano Vega Solví nuevamente ingresaron en un paro de actividades debido a que tuvieron descuentos de hasta el 30% en sus salarios por concepto de vales para alimentación.



El acuerdo firmado el pasado jueves, tras tres días de conflicto en la que dejaron de recoger la basura exigiendo el pago de la prima de 2014, duró casi una semana y ahora nuevamente protestan para pedir el reembolso del descuento.



“Se decidió no salir a trabajar y no se está recogiendo la basura en la ciudad”, dijo un obrero al canal Red Uno.



“Nos descontaban del sueldo y del vale. Se acordó que solo habría descuento del salario y no del vale, pero eso se incumplió”, protestó otro trabajador de la empresa.



Los obreros exigen el reembolso de los descuentos y tras una reunión dieron plazo a la empresa hasta el próximo martes.