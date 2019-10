Sacarte selfies puede enfermarte

El portal cosmo.com.ar reporta los comentarios de la periodista de NBC: “Fui al ortopédico y el me dijo si estaba practicando ping pong o tennis y, obvio, que no. Así que le dije que me sacaba muchas selfies“, explicó Hoda y agregó: “Él dijo que este tipo de dolor se produce por un uso excesivo y extenuante de los músculos y los tendones del antebrazo (cerca de la articulación del codo)“. ¿Uso excesivo y extenuante por una selfie? ¿No será mucho?



Hoda aclaró que todos los aparatos tecnológicos tienen ondas radioactivas que pueden causar lesiones de sobre-exuberancia en el cuerpo humano. Por eso, el #SelfieElbow podría causarse por sacarse demasiadas autofotos. Para prevenir esta enfermedad (que causa, básicamente, inflamación), dejá de sacarte tantas selfies (ups) o alterná los brazos. También puedes ayudarte con un dispositivo para sacar selfies.



Es lindo y divertido el registrar los momentos más importante de tu vida en tu smartphone, pero ¿valdrá la pena hacerlo a cada momento?. No es obsoleta la frase de que todos los excesos son malos.

?