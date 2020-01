La norma en la actualidad

La falta a la norma o la inexistencia de la misma ocupa amplios espacios en los medios de comunicación. Lo más reciente nos habla del lamentable accidente de LaMia o la falta de condiciones para operar del TAM, entre otros. Pero me temo que este no es un problema que se deba achacar solo a los gobernantes.

Resulta que todos violamos las normas. Nos jactamos de conocerlas, pero, apenas nos sentemos frente al volante, nos olvidamos de ellas por completo y, peor aún, le faltamos el respeto al prójimo. A nadie le importa pasar un semáforo en rojo, hacer giros indebidos, estacionar en sitios inadecuados, hablar por celular o incluso chatear. Creemos tener privilegios exclusivos -de ignorada procedencia- para hacer lo que nos viene en gana, obviando cualquier norma de convivencia ordenada.

Es sabido que para muchos encargados de controlar el cumplimiento de la norma, esta se convierte en una excelente oportunidad de extorsionar o de hacerse de unos ingresos extras a costa de los infractores.

Por qué no aprovechamos esta triste coyuntura -donde frente al mundo aparecemos como una sociedad primitiva, desorganizada e irrespetuosa- para mirarnos en el espejo de nuestra conciencia y a partir de no-sotros generar el cambio positivo. No esperemos que el caos total y la inviabilidad de vivir en una ciudad armoniosa nos sorprendan cuando ya nada se puede hacer. Dejemos un legado importante a las generaciones venideras, mediante el valioso instrumento del ejemplo, ¡del buen ejemplo, por supuesto! Comencemos hoy mismo, respetando las señales de tránsito, los límites, a nuestro vecino; hagamos una ciudad segura, aunque a nuestras autoridades no les importe más allá de lo que abarque su gestión.

Un viejo adagio dice: “Cambia tú y cambia el mundo”. Ya sea que lo haga desde un micro, un Jaguar, una Corolla o una Land Cruiser. Todos estamos llamados a hacer un verdadero cambio en nuestra conducta, hagámoslo hoy mismo, mañana podría ser demasiado tarde…