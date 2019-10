Extraditan desde Perú a sujeto que mató a mujer

El Ministerio Público presentó acusación formal en contra del ciudadano extraditado del Perú, Jheysen Edilberto Vega Aguilar, por el delito de feminicidio de Karen Yessica Cuba Ayaviri, explica una nota de prensa de la Fiscalía.



La información fue proporcionada por el Fiscal Departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez, quien mencionó que se trata del primer extraditado por casos de violación cometidos en el país. Las solicitud fue realizada el 28 de abril de este año.



“Hemos presentado la acusación formal contra esta persona que extraditada desde el Perú por un caso de feminicidio cometido en Bolivia en el 2013. El proceso investigado permitió establecer que se encontraba en el Perú y tras cumplir con los trámites correspondientes fue traído a nuestro país para que responda ante la justicia”, explicó.



Jheysen fue aprehendido en Perú en virtud a la solicitud de extradición realizada por el Ministerio Público y trasladado a Sucre en fecha 28 de abril del presente año. El 30 de diciembre de 2013 el ahora acusado llegó del Perú y quedó en un alojamiento, ya que en la casa de Karen Yessica (su enamorada), no era bien visto por el trato violento, prepotente y celoso que tenía.



La noche del 31 de diciembre Jheysen invita a bailar a Karen, pero los acompaña la tía de ella, situación que lo disgusta de sobremanera. En el local de fiestas él solo consume una cerveza y mantiene su mal humor y aumentan los insultos hacia su víctima.



Al regresar a la casa de su enamorada se encierran en la habitación y continúa con los insultos. Al ver que no había nadie quien defienda a Karen procede a golpearla en el estómago y aprovechando el estado de ebriedad le coloca un lazo alrededor del cuello y lo ajusta hasta quitarle le vida.



Tras cometer el hecho, Jheysen modifica la escena y coloca a Karen de rodillas en el piso con la cabeza apoyada a un mueble metálico y con una bufanda la amarra por el cuello, para que los demás piensen que ella se había suicidado.



Cuando la tía de Karen se da cuenta, él finge no saber nada y sale a la calle con el pretexto de traer una ambulancia. Aprovecha el dolor y confusión de la familia para fugarse, desapareciendo hasta 2015, cuando fue ubicado y luego aprehendido en territorio del vecino país.