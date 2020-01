Pollos Kiky defiende la valla que arma polémica

La valla publicitaria de Pollos Kiky instalada en el cuarto anillo de la avenida Paragua, que exhibe la frase "¡¡Hijitos de papá!! ya llegó su tío adulau a ponerse a estudiar jóvenes", no se puede considerar como ofensiva, según publicistas nacionales. La empresa aludida salió en defensa del aviso publicitario.

A decir de Pablo Leiva, director general de la agencia Athos, el anuncio es ofensivo para la gente que se considere hijito de papá. "La valla le habla a los jóvenes, no a ninguna institución. Ellos son millennials y están interactuando constantemente con este tipo de mensajes, están acostumbrados", señaló.

"Ellos enfocan el mensaje a los jóvenes, que se ríen -incluso- de ellos mismos. La marca Kiky tiene el derecho de hablar a su manera, no está haciendo nada en contra de la moral. Es su forma de comunicarse con los jóvenes", dijo Leiva.

Para Favio Encina, director general creativo de Rock&Roll, es una jugada agresiva de la marca, pero que no hace una alusión directa a nadie. "He escuchado a mucha gente que estudia y estudio en la universidad que está cerca del anuncio, que no considera el mensaje ofensivo. Lo toman con humor y se ríen", indicó.

Polémica

Un diario local publico hoy (20 de diciembre) que la universidad que está a pocos metros de la valla publicitaria que anuncia la apertura de un nuevo local de la marca, no prevé presentar ninguna queja formal ante la empresa. Sin embargo, en las redes sociales está circulando una publicación que indica que tres abogados irán a la Fiscalía para sentar denuncia en contra de Pollos Kiky por maltrato y daño a la dignidad.

Los tres abogados no tienen ninguna relación con la universidad que está cercana al nuevo local de Pollos Kiky, indicó el periodista Mauricio Porras, que fue la persona que realizó la publicación.

Desde Pollos Kiky manifestaron que la intención del mensaje es dar a conocer que llegaron a la zona y llamar la atención. "Por los comentarios en las redes sociales, hemos captado que la gente que estudia en la universidad cercana no se ha sentido ofendida y más bien les ha encantado", dijeron.

Fuentes de la institución de educación superior indicaron que es un tema publicitario.