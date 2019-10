Estos son los nominados a lo peor del cine en 2015

Los Premios Razzie, que son entregados a lo peor que dejó el cine durante el último año, hicieron conocer este miércoles su lista de nominados, conservando la tradición de hacerlo 24 horas antes que la Academia lance su selección de candidatos.



Estos premios, también conocidos como los anti Oscar, destacan, entre lo malo, a aquellas producciones que no gozaron del favor de la crítica cinematográfica, y en algunos casos tampoco del público.



En la lista están grandes producciones, exhibidas en 2015, como "Los 4 Fantásticos", que fue vapuleada por los expertos y fue un fracaso en la taquilla, y también "50 sombras de Grey", que si bien no gustó a la crítica fue un éxito comercial en los cines.



La edición 36 de los Golden Raspberry Awards, nombre oficial del premio, se llevará a cabo el sábado 27 de febrero.



Esta es la lista completa de nominados:

Peor película



Fantastic Four

Fifty Shades of Grey

Jupiter Ascending

Paul Blart: Mall Cop 2

Pixels



Peor actor



Johnny Depp (Mortdecai)

Jamie Dornan (Fifty Shades of Grey)

Kevin James (Paul Blart Mall Cop 2)

Adam Sandler (The Cobbler y Pixels)

Channing Tatum (Jupiter Ascending)



Peor actriz

Katherine Heigl (Home Sweet Hell)

Dakota Johnson (Fifty Shades of Grey)

Mila Kunis (Jupiter Ascending)

Jennifer Lopez (The Boy Next Door)

Gwyneth Paltrow (Mortdecai)



Peor actor de reparto

Chevy Chase (Hot Tub Time Machine 2 y Vacation)

Josh Gad (Pixels y The Wedding Ringer)

Kevin James (Pixels)

Jason Lee (Alvin & The Chipmunks: Road Chip)

Eddie Redmayne (Jupiter Ascending)



Peor actriz de reparto



Kaley Cuoco-Sweeting (Alvin & The Chipmunks: Road Chip y The Wedding Ringer)

Rooney Mara (Pan)

Michelle Monaghan (Pixels)

Julianne Moore (Seventh Son)

Amanda Seyfried (Love the Coopers y Pan)



Peor remake, rip-off o secuela



Alvin & The Chipmunks: Road Chip

Fantastic Four

Hot Tub Time Machine 2

Human Centipede 3: Final Sequence

Paul Blart Mall Cop 2



Peor combo en pantalla



Todos los “fantásticos” (Fantastic Four)

Johnny Depp y su bigote falso (Mortdecai)

Jamie Dornan y Dakota Johnson (Fifty Shades of Grey)

Kevin James y su canción o su bigote falso (Paul Blart Mall Cop 2)

Adam Sandler y cualquier par de zapatos (The Cobbler)



Peor director

Andy Fickman (Paul Blart Mall Cop 2)

Tom Six (Human Centipede 3: Final Sequence)

Sam Taylor-Johnson (Fifty Shades of Grey)

Josh Trank (Fantastic Four)

Andy y Lana Wachowski (Jupiter Ascending)



Peor guión



Fantastic Four

Fifty Shades of Grey

Jupiter Ascending

Paul Blart Mall Cop 2

Pixels



Razzie Redeemer Award (Premio Redentor)



Elizabeth Banks (por MOVIE 47, pero tuvo éxitos en 2015)

M. Night Shyamalan (ganador habitual, pero dirigió The Visit)

Will Smith (por After Earth, pero se redimió con Concussion)

Sylvester Stallone (ganador eterno en los Razzies, pero realizó Creed)

