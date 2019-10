Sting vuelve al rock con un álbum nuevo

Sting está planeando un esperado regreso al rock, por medio de un álbum de estudio nuevo que se llamará 57th & 9th. El productor, Martin Kierszenbaum, lo compara directamente con el sonido de The Police, aunque Sting no esté de acuerdo.



“La mayoría fue hecho de manera impulsiva, en uno o dos tomas”, le dijo Kierszenbaum a Rolling Stone. “No creo que haya rockeado así desde Synchronicity”, el último album de The Police, que se editó en 1983.



Sting se juntó con Andy Summer y Stewart Copeland para una gira de The Police en 2007 y 2008, pero insiste que eso no influyó en 57th & 9th. “Esa reunión fue un ejercicio de nostalgia, simple y claro”, explicó Sting. “Un ejercicio de nostalgia muy exitoso, pero no había ninguna intención de llevarlo mas allá de eso”.



En cambio, Sting se encerró en el estudio con un grupo de músicos que incluye al baterista Vinnie Colaiuta, al guitarrista Dominic Miller, a Jerry Fuentes y a Diego Navaira. La idea de Sting era llegar al estudio sin material, y escribir nuevas canciones a medida que iban grabando.



“Es lo más rockero que hice en mucho tiempo. Este álbum es una especie de antología de todo lo que he hecho, pero lo más distintivo es su energía. Ya veremos cómo le va”, dijo el roquero.



Sting es un reconocido militante de las cuestiones climáticas y de derechos humanos. En este nuevo álbum incluirá una canción dedicada a los refugiados de Europa Inshallah y otra sobre el cambio climático One fine day. Pero la que más expectativas despierta es la canción que escribió para Prince, 50.000, un día después de su muerte.



Todavía no hay fecha de lanzamiento para 57th & 9th, pero se estima que sea para fin de año. Mientras, Sting está siendo coheadliner de una gira de verano junto a Peter Gabriel.