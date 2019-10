Consideran ideal retomar la carretera por el TIPNIS

El vicepresidente, Álvaro García Linera, consideró ideal el retomar el proyecto carretero por el medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), iniciativa que quedó congelada ante el rechazo de los originarios del sector.



"La decisión va ser de los benianos, lo ideal sería eso (construir la carretera) Ya hubo una consulta en el TIPNIS y decidieron la carretera, pero es importante que la opinión pública beniana este de acuerdo", dijo en entrevista con el programa "Que no me pierda".



Señaló que existe financiamiento para los tramos entre Rurrenabaque- Yucumo- San Borja y San Ignacio de Moxos, pero no se avanzó en el segundo tramo por falta de recursos de contraparte desde la Gobernación del Beni.



"Si fuera por mi, si dependiera de mi, sí (debe haber carretera)", agregó la autoridad y adelantó que debe ser una socialización con la población de Beni la que permita afrontar esa construcción, que fue congelada por dos marchas de los indígenas de esa región.



Manifestó que ahora, con un Gobernador del MAS en ese departamento, será más sencillo comenzar con la obra. "El dinero esta ahí, lo que falta es la decisión política. Necesitamos un apoyo de los benianos", enfatizó García.



El vicepresidente dijo que Beni debe convertirse en un eje articulador del desarrollo y reiteró que la consulta aplicada por el Gobierno en los pueblos indígenas avala la iniciativa, que pretende unir a San Ignacio de Moxos con Villa Tunari.