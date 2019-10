5 claves para entender la crisis de Guatemala

La Fiscalía de Guatemala imputó al ahora expresidente del país, Otto Pérez Molina, quien renunció al cargo para someterse a la Justicia por el caso de fraude aduanero conocido como "La Línea". Fue apresado la tarde de este jueves.



1. ¿De qué se acusa a Pérez Molina?



El que hasta ayer fuera presidente de Guatemala está acusado de tres delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.



2. ¿En qué consisten los delitos de los que se lo acusa?



La asociación ilícita hace referencia a la unión de un grupo de personas con el objetivo de cometer un acto contrario a la ley. El cohecho sanciona al funcionario público que pida o acepte sobornos de cualquier tipo, no necesariamente económicos. Finalmente, por defraudación aduanera se entiende cualquier operación de aduana con documentos falsos, pago de sobornos o alteración de mercadería.



3. ¿Qué es "La Línea"?



El 16 de abril la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desarticularon una organización presuntamente criminal integrada por funcionarios públicos aduaneros y particulares que habían recibido sobornos de empresarios a los que ayudaban a evadir impuestos.



Este grupo, denominado "La Línea", se ocupaba de resolver trámites en el proceso de importaciones y reducir el pago de impuestos. La organización estaba presuntamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.



Otto Pérez, que hasta ayer era presidente del país, fue acusado el viernes 21 de agosto de ser el líder de la red de defraudación aduanera y hay al menos 100 personas sometidas a investigación.



La exvicepresidenta que renunció a su cargo en mayo de este año, está en prisión acusada de haber recibido más de 3 millones de dólares en sobornos.



4. ¿Qué pruebas implican a Otto Pérez?



La comisión que desbarató a "La Línea" indicó que tiene el registro de más de 88.000 conversaciones telefónicas entre las cuales habría algunas de Pérez Molina.



Luego de varias jornadas de intensas protestas sociales que pedían la renuncia del exmandatario, el Congreso guatemalteco decidió levantar inmunidad a Pérez Molina y someterlo a la justicia.



Pérez presentó su renuncia en una carta que envió al Congreso la madrugada de hoy y acudió ante el juez del caso, Miguel Ángel Gálvez, a rendir declaración en el edificio de la Corte Suprema de Justicia.



La tarde de este jueves el juez dictó prisión provisional contra el ex presidente.



5. ¿Quién es el actual presidente?



Alejandro Maldonado Aguirre, abogado y exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, asumió el cargo esta tarde. Fue electo vicerpresidente por el Congreso de una terna presentada por Pérez Molina luego de que Roxana Baldetti renunciara al cargo.



Habrá elecciones generales el 6 de septiembre. El Tribunal Supremo Electoral garantizó la celebración de los comicios pese a la crisis política que atraviesa el país.