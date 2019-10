La Paz se queda sin carne y amenazan con más paros

Mario Roque, secretario de organización de la Confederación Nacional de Trabajadores de Carne de Bolivia (Contracabol), amenazó que los vendedores de la proteína roja ingresaran en un paro nacional en caso de no encontrar una solución con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).



"No hay carne para abastecer a la ciudad de La Paz y por ende se debe encontrar una solución hoy en la tarde con el presidente del SIN, de lo contrario nosotros estaríamos determinando un paro nacional con desabastecimiento de carne", indicó.



Este miércoles el sector se reunió con dirigentes del SIN, la cita quedó en un cuarto intermedio con el compromiso de volver a reunirse esta tarde.



Erik Ariñez, presidente del SIN, aseguró que los operativos de control realizados por el SIN no afectarían a las carnicerías de los barrios y mercados, y sólo se busca fiscalizar a vendedores mayoristas con el propósito de que cumplan con sus obligaciones tributarias.