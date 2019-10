La curva electoral de Evo revela un claro declive

Evo Morales ha enfrentado en sus diez años en el poder cinco comicios electorales que lo tuvieron como actor principal. En 2005, 2009 y 2014 las elecciones presidenciales, en 2008 el referendo revocatorio, y este 2016 el referendo constitucional.



En 2005, 2009 y 2014 ganó las elecciones generales con más del 50% en una ocasión, y en dos con más del 60%. En 2008 consiguió su mayor apoyo en las urnas cuando logró el 67% de los votos. En 2016 enfrentó un referendo constitucional y datos no oficiales le dan una derrota.



Según señalan los datos de conteo rápido, elaborador por Equipos Mori para EL DEBER, el "No" ganó con el 51% de los votos contra un 49% del Sí. Evo Morales no figuraba como candidato, pero esta reforma lo beneficiaba directamente porque lo habilitaba para postular una vez más a la Presidencia del Estado en 2019.



Los siguientes cuadros fueron elaborados en base a los datos oficiales de la extinta Corte Nacional Electoral (para las elecciones de 2005, 2009 y referendo de 2008) y el Tribunal Supremo Electoral (para el caso de la elección de 2014).



En el caso de las tres elecciones lo que se hizo fue sumar todos los votos de los partidos de la oposición para sacar un resultado en común. Los datos del referéndum de 2008 están en relación al "Sí" (como voto afirmativo a la permanencia en el poder de Evo Morales) y el "No" (como rechazo). Los datos de 2016 perteneces al citado estudio de resultados no oficiales.

