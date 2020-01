Conoce la manta que promete quitar el estrés 

Alrededor de 279 dólares cuesta el artículo que esta cambiando vidas en el mundo. Se trata de una manta llamada Gracvity, que ha sido considerada casi como mágica.

"Una manta terapéutica premium, que aumenta los niveles de serotonina y melatonina, disminuye la cantidad de cortisol, mejora su estado de ánimo, y promueve un sueño reparador. La solución ideal al estrés, la ansiedad y el insomnio. Y todo, sin receta", dice el anuncio promocional según el portal de El País.

En menos de un mes de su lanzamiento, ha sobrepasado las expectativas y ha vendido más de 20 mil replicas, recaudando alrededor de cuatro millones de euros para su compañía creadora, la plataforma Kickstarter.

El éxito radica en que la manta lleva dentro una serie de pesas, las cuales ejercen presión y de esta manera ofrece un momento confortable para el que la usa. Hay tres variaciones: de siete, nueve y once kilos.

Sin embargo, José Luis Pedreira Massa, psiquiatra del Grupo Quirónsalud en el Hospital La Luz de Madrid, asegura que “el masaje es una técnica complementaria que se ha demostrado efectiva. Aun así, no es una medida terapéutica por sí misma. La mera presión, por muy profunda que sea, no tiene evidencias suficientes. No se deben confundir prácticas que mejoran, relajan o adormecen con medidas terapéuticas del estrés o la ansiedad. Hay que ser muy cautos”.

Pero las personas se han dejado llevar por los comentarios de los que ya han hecho uso de la dichosa manta. Algunos señalan que sus vidas han mejorado y han cambiado dando un giro de 180 grados.