Dos cintas parten como favoritas a los premios Bafta

El filme The Grand Budapest Hotel y la cinta sobre el científico Stephen Hawking The theory of everything se consagraron como favoritas a los premios de cine Bafta del Reino Unido con 11 y 10 candidaturas,

respectivamente.



Además de esas dos cintas, figuran como candidatas a mejor película Birdman, del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, que está nominado a tres estatuillas, como mejor director, mejor guión original y mejor película. La lista de las mejores películas la completan Boyhood, con cinco candidaturas, y The imitation game, con nueve, entre ellas mejor actor, Benedict Cumberbatch, por su papel de Alan Turing